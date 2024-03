¿Campañas electorales o guerra sucia?

La guerra sucia comenzó con Andrés Manuel López Obrador. Y si a alguien le quedaba una duda, Vicente Fox lo ha dicho de manera pública: “yo hice todo para que Felipe Calderón ganará la presidencia de la República”. Y claro, él estuvo atrás de la guerra sucia en contra de AMLO. También hay que decirlo; en dos campañas presidenciales tuvieron éxito, pero en la tercera, le salió el tiro por la culata y ni con guerra sucia pudieron detener a López Obrador.

¿Por qué guerra sucia otra vez en esta elección presidencial? Muy sencillo: la candidata Claudia Sheinbaum representa la continuidad de la llamada 4ta transformación y Xóchitl Gálvez, el regreso básicamente del PRI, pensando en gobernar otros 80 años. La guerra sucia del Frente Amplio Opositor, llama la atención que no sea en contra de Claudia, va dirigida al presidente. Seguramente están pensando que la guerra sucia en contra de AMLO, Claudia sería la que pague los platos rotos y pierda la elección presidencial, o sea, muerte al perro, se acabó la rabia.

Para hacerle la guerra sucia al presidente y no a Claudia se termina el 30, de mayo, haciendo cuentas solo tienen 78 días para intentar que Claudia no gane la elección. La oposición le esta apostando a esa guerra mediática, litigando en los medios, por ejemplo: ¿Se estaban esperando para acusar a López Obrador de narcopresidente? ¿Ese es el guardadito que le tenían? Por supuesto que AMLO tiene muchos defectos y quizás pocas virtudes, pero como persona y presidente lo pueden acusar de muchas cosas, pero no de corrupto o de narco. Quienes hacen estás acusaciones, deberían de estar presentando denuncias en las instancias correspondientes, en derecho usted sabe que el que acusa tiene la carga de la prueba.

¿Qué esperan Claudio X González y sus socios para empezar la guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum? Sería bueno recordarles; Claudia es la candidata y no López Obrador. ¿Será acaso que la candidata de MORENA, no tiene cola que le pisen? “Alito” Moreno, Marko Cortés y “Chucho” Zambrano saben perfectamente que impulsando la guerra sucia en esta campaña presidencial, no les será suficiente para ganar la presidencia. Esa es la razón porque hoy son candidatos a senadores plurinominales, de lo contrario, hubieran buscado ser candidatos de mayoría. Y ya encarrerado el gato, así están las candidatas y candidatos por la vía pluri, quienes integran las cúpulas del PRI y del PAN.

Los tres dirigentes de los partidos antes mencionados, engañan a sus militantes y simpatizantes, de antemano saben que Xóchitl Gálvez no tiene con que ganar la elección, pero ellos, como la canción infantil: “los de adelante corren y los de atrás se quedarán”. Como usted sabe, la guerra sucia va dirigida en contra de López Obrador porque aún sabiendo que no estará en las boletas, si estará en la mente de millones de electores. Ese es el problema de fondo, tienen miedo de que AMLO los derrote por segunda vez, aún sin ser candidato.