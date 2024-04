¿Y el carro completo apa’?

A la clase política nacional y a nivel local, no les ha “caído el veinte” aquello de que el “carro completo” ya es parte de la historia y se fue para no regresar. “Haiga sido como haiga sido”, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, el famoso carro del PRI se “desvíelo” y como no le pusieron motor nuevo, hoy están pagando las consecuencias:

aliarse con el PAN y el PRD. Comentamos esto, porque priistas del más alto nivel de Durango, entre ellos Arturo Yáñez Cuellar y el nuevo dirigente de este partido Ernesto Alanis, aseguraron que habrá carro completo en esta elección.

El caso de Ernesto Alanis, quien es sin duda, el operador político de ese partido por encargo de quien despacha en el Bicentenario, anda celebrando ya la victoria de “Fuerza y Corazón por Durango”. El experimentado dirigente político, asegura que arrasaran en las diputaciones locales, diputaciones federales y senadoras de la República. No vaya a ser, que del plato a la boca se les caiga la sopa. Hoy a nivel nacional o local, ningún partido o dirigente de los mismos, puede asegurar que tendrán carro completo, específicamente en el caso de Durango. Si bien es cierto, nuestro Estado junto con Coahuila son los dos bunkers del PRI a nivel nacional, pero con todo y eso, no lograran el tan anhelado carro completo de los años dorados.

MORENA con todo y sus problemas internos, que no ha podido consolidarse como partido, les podría dar problemas porque si no hay un tsunami, pero si el voto cascada de Claudia, que Dios los agarre confesados. Por mencionar solo un ejemplo: Sandra Amaya que le sabe bien a los secretos de los laberintos del poder local, por mucho no será una perita en dulce en el distrito 8 local. Sandra tiene una carrera política, cuenta con aliadas y aliados en el Estado, como diputada local y dos veces presidenta de la junta de gobierno en el Congreso Estatal, la hacen altamente competitiva en ese distrito. Este distrito 8 lo conforman: Nuevo Ideal, Canatlán, Coneto, Panuco de Coronado, San Juan del Río, Peñón Blanco y Guadalupe Victoria.

Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, los votos que se sumen al final, le serán de mucha ayuda, Gerardo Villareal es el candidato al distrito 03 federal donde MORENA y el Partido Verde van juntos. Eso le representa a la candidata al distrito 8 local otro punto a su favor, debido a que los municipios que componen dicho distrito, los trabajan juntos MORENA y el Partido Verde, donde van como punta de lanza, Gerardo Villareal y Sandra Amaya. Como la política no es cuestión de gustos o de simpatías, al final en el papel todo apunta a que Gina y Gaby sean las senadoras, pero también no hay que olvidar que Gonzalo Yáñez se puede convertir por tercera ocasión en senador de la República.

No sería por demás comentar, que en política no hay sorpresas, solo sorprendidos y en estas elecciones todo puede pasar, pero no sucederá lo del carro completo como quisieran los de “Fuerza y Corazón por Durango”. Los partidos que participan en esta elección, ya compraron sus boletos de lotería y todos esperan el premio mayor y que no nos sorprendan los resultados después del dos de junio. ¿Y si hubieran acuerdos que en política electoral nunca se descartan, quienes serían las beneficiadas y beneficiados?