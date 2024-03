El viacrucis de Xóchitl: las encuestas

El próximo 30 de mayo, es la fecha límite para que termine la campaña presidencial, y solo le restan 74 días. Pasadas las vacaciones de semana mayor y pascua, le restarán un poco más de 60 días y se entrará prácticamente a la recta final.

Parafraseando al clásico: las encuestas no pesan lo que calan, son los filos cariño santo… cariño santo. En este contexto hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum ha encabezado las encuestas y a dos meses del cierre de campañas, no se ve como la candidata de Claudio X González, Xóchitl Gálvez alcance a la puntera Claudia.

Como dice el corrido; el periódico Reforma fue el que la mecha encendió. Los resultados de dicho medio nacional, le dan a Claudia el 58% y a Xóchitl 34%. Si la encuesta la hubiera hecho La Jornada, no le hubieran movido el tapete al Frente Amplio Opositor. Lo que realmente les movieron, fue la alfombra roja para regresar a Palacio Nacional y a los días de vino y rosas. Pero más allá de eso, no es solo que dicho periódico haya dicho que si hoy fueran las elecciones ganaría Claudia, lo mismo, todos los periódicos y casas encuestadoras no le dan posibilidades a Xóchitl y le conceden pocas oportunidades de llegar a la presidencia.

El efecto colateral de las encuestas que le favorecen a Claudia, ya se empiezan a reflejar en el PRI, PAN y PRD. Hoy andan más preocupados en ocupar espacios legislativos, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores, porque piensan: de que se muera mi abuela o yo, mejor mi abuela.

Esto por supuesto, que la candidata de los hombres más ricos de este país, lo sabe y entiende muy bien, de otra manera, no se explica que le haya pedido a la CORPARMEX

que dejen sus trabajos, salgan a las calles y convenzan a sus trabajadores de votar por ella. Se supone que la CORPARMEX es “apartidista”, la ley prohíbe que los patrones coaccionen el voto de sus trabajadores o los induzcan a votar, el voto corporativo ya es parte de la historia.

En el tema de las encuestas por la sucesión presidencial, hay otro que se tiene que tomar en cuenta y del que poco se habla: nos referimos a lo que se conoce como la precepción social. En este contexto, también es favorita la candidata de la 4T, por eso se explica el rumbo que se está tomando el discurso de Claudia Sheinbaum, al pedir el voto para todas y todos quienes aspiran a un puesto de elección popular por parte de MORENA. Esto tiene que ver que se cumpla el famoso plan C que significaría tener mayoría calificada en ambas cámaras.

Precisamente, para evitar que MORENA y sus aliados tengan la llamada mayoría calificada, el PRI, PAN y PRD, enfocan su estrategia electoral con el fin de que fracase el “plan C”. Esto sin lugar a dudas, los puso entre la espada y la pared: cerrarle el paso a MORENA para impedir dicho plan, aunque Xóchitl Gálvez, pierda la presidencia de la República. Y ya encarrerado el gato, parafraseando al clásico; el Frente Opositor prefiere tener más curules en la mano, que ver a Xóchitl volar.