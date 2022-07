El municipio que hereda Salum

A prácticamente un mes y medio de que concluya la administración de Jorge Salum del Palacio, y que asuma el encargo el presidente electo, José Antonio Ochoa Rodríguez, existen diversas áreas de oportunidad para mantener el impulso que se ha tomado en la capital.

Y es que de entrada el aspecto financiero bien valdría la pena destacarse, al grado que el próximo alcalde se ha expresado al respecto, lo que le permitirá tener mejores proyecciones a corto y mediano plazo, a diferencia de cómo la actual administración lo recibió en agosto del 2019.

Creo que a Toño le dejan un gobierno sí con algunos pendientes, pero que en materia de la administración del recurso ha quedado de manifiesto el oficio del actual edil capitalino por “enderezar el barco” que le dejaron, y es que más allá de los nombres y personajes que para ello hayan contribuido, la visión va más en el sentido de sanear, en la medida de lo posible, el recurso que es de todos los duranguenses.

El asunto de las luminarias no es menor si consideramos que Jorge Salum logró la eliminación del contrato, lo que le permitirá no sólo a Toño Ochoa, sino a por lo menos tres administraciones más, dejar de pagar las mensualidades por un acuerdo que a todas luces tenía señales poco confiables; hablamos de 800 millones que ya no tendrán que pagarse.

Si lo traducimos directamente lo que pudiera representar en obra, y ponemos como ejemplo la calle que se entregó hace unos días en la colonia Villa de Guadalupe, con concreto hidráulico, que tuvo un costo por el orden de los tres millones de pesos, los siguientes gobiernos podrán hacer alrededor de 266 vialidades con las mismas características, donde también se sustituyen las redes de drenaje y agua; de ese tamaño es la importancia de que esta administración municipal haya decidido cancelar dicho convenio.

Incluso, justo a unos días de que inicie formalmente la entrega-recepción, me parece que Toño Ochoa deberá constatar que iniciará con diversas herramientas su gobierno para poder darle resultados de manera inmediata a los ciudadanos, pues si hablamos que también se adquirió diversa maquinaria por parte de la administración de Jorge Salum, ello se traduce en generar las condiciones para mantener un ritmo de trabajo en ascenso, pues tendrá la totalidad del tiempo de su mandato con dicha maquinaria, sin necesidad de recurrir a contratos con empresas que le represente una erogación más a las finanzas municipales, y desde luego quien sea el próximo titular de Obras Públicas, deberá tener bajo su resguardo el cuidado y mantenimiento de dicho equipo, la idea es que se mantengan en óptimas condiciones el mayor tiempo posible, sea quien fueren los próximos presidentes de la capital.

Quizá tres años son insuficientes para la cantidad de necesidades que se tienen en municipios como el nuestro, sobre todo en materia del servicio de agua potable, es por ello que si cada administración pone su “granito de arena” en cuanto a la reposición hidráulica de los fraccionamientos y colonias que así lo requieran, sobre todo los de más antigüedad, creo que el servicio del líquido vital podrá durar por años. En el caso del trabajo que realiza AMD en la administración de Jorge Salum, que encabeza Rodolfo Corrujedo, este tema fue de los prioritarios, pues ello evitará que existan fugas y desechar el agua que tanta falta nos hace, quizá obras que no se ven, pero que son de las más importantes.

