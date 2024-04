La grilla del pájaro

Debates en Durango





Me parece que si algo le hace falta a las campañas políticas en Durango, son los debates, y precisamente luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), anunciara que sí habrá estos ejercicios en los 15 distritos electorales locales, seis de manera presencial y nueve virtual, también el Instituto Nacional Electoral (INE), ha dado a conocer que tienen la programación de estos encuentros entre los candidatos a Senadores y Diputados Federales.





Esto por supuesto que marcaría otro ritmo en las campañas, de concretarse porque el tiempo avanza, pues en el caso de la elección federal hace seis años se realizaron dos debates, uno en la capital y el segundo en Gómez Palacio, donde en cada encuentro participó uno de los aspirantes de la fórmula de cada partido, o coalición registrada en aquel entonces. Y en verdad que sirvieron. Hoy me parece sano exponer y comparar los proyectos legislativos de quienes buscan llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues en el caso de Morena, PT y el Verde, llevan en la elección de este año a los mismos abanderados del 2018, solo que en esta ocasión creo que el debate les serviría para posicionar lo que hayan hecho en el legislativo.





Se sabe que fue el propio partido Morena quien ha hecho estas solicitudes tanto en lo local como en lo federal, pero aquí entrará el criterio de cada candidato y candidata de asistir o no a estos debates, pues no está estipulado que sean de carácter obligatorio. Es decir, que el éxito o fracaso de este tipo de ejercicios democráticos depende directamente del “potencial” que cada abanderado traiga para confrontar a sus adversarios, la conveniencia política o simplemente por estrategia, pero en verdad me parece que sería muy interesante ver en uno de estos encuentros a Gonzalo Yáñez, Gina Campuzano y Jorge Salum del Palacio, por ejemplo.





El tiempo.

Como hasta hoy no ha sido posible determinar fechas precisas de estos debates, ni por parte del INE ni del IEPC, aquí el asunto radica principalmente en el tiempo que le queda al proceso electoral, porque prácticamente el mes de abril está por terminar, y sería durante todo mayo preparar la logística de los encuentros. Por ejemplo, en el caso de la elección para renovar el Congreso del Estado, el “árbitro” electoral tendría que estar realizando, en promedio, cada tercer día un debate para cada uno de los 15 distritos, una labor “titánica” más no imposible, por lo que primero deben asegurarse que por lo menos dos candidatos sí confirmen su participación para poder desarrollarlo.





Diputados federales.

En relación a los aspirantes a una curul en San Lázaro, creo que también sería interesante ver a perfiles que podrían sacar buenos dividendos a favor en un debate, pues en el caso del cuarto distrito creo que habría elementos en ambas coaliciones que bien podrían salir a relucir en estos ejercicios si aceptaran participar, y el INE puede garantizar una buena organización, a Paty Jiménez, Martha Palencia y Primitivo Ríos; o en el caso del tercer distrito entre Sonia Flores y Gerardo Villarreal. Es decir, creo que todos estos ejercicios sí nos pueden mostrar a los ciudadanos quiénes están mejor capacitados para desempeñar la función que aspiran, y así meditar bien el sufragio.





Moderadores.

Este también es un tema relevante en la implementación de los debates, pues por lo menos se necesitan dos moderadores por ejercicio, si sumamos lo local con lo federal, estamos hablando de por lo menos 40 personas que puedan y acepten formar parte de la organización, de igual forma que el INE y el IEPC cuenten con las herramientas administrativas, logísticas y de capacitación para quienes confirmen participar.





Si bien no es imposible, creo que ambos institutos electorales deben darle prioridad en este momento a la realización de los debates. Los ciudadanos lo vamos a agradecer.