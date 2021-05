Jóvenes volver a pensar

La derrota de la abstención

Abstención: (Del latín abstinēre). No participar en algo a que se tiene derecho, p. ej. En una votación. Algunos ciudadanos se abstienen de votar. No es nada nuevo sustentar que el abstencionismo es un impasse para el sistema político mexicano.

Sobre todo a causa de la etapa de transmutación democrática, en la que se encuentra la sociedad actualmente desconcertada, aparentemente dividida y en plena pandemia. Lo que sí puede resultar novedoso es descubrir cómo este fenómeno es mucho más complejo de lo que usualmente se cree.

El abstencionismo va más allá del simple efecto de la conducta de no-participación electoral de los ciudadanos; en el fondo, es la expresión más evidente de un sistema de pensamiento social que ha perdido, o que no termina de encontrar, el sentido a la política en un momento en que ésta se está replanteando en México.

Decir que el abstencionismo es la institución más apoyada por las mayorías de este país no sólo tiene un sentido cuantitativo, sino sobre todo tiene una justificación cualitativa. Los partidos oficiales no habían sido capaces de llenar las expectativas creadas. Esta desilusión por consiguiente, no sólo afecta a los partidos como tales; bajo un contexto de polarización y de endeble institucionalización, también afecta al resto de partidos que tampoco eran vistos con la capacidad necesaria para promover los cambios y al sistema político en su conjunto.

Reflexionando ya para concluir, el problema entonces no está sólo en el sistema electoral, sino sobre todo en el actual gobierno, pues es el que, a juicio de la ciudadanía, no ha sido capaz de ofrecer alternativas de resolución a los problemas principales del país. En esencia, posiblemente esa va a ser la razón que en el 2021 la abstencion sea derrotada.

Jóvenes, Por Durango y Mexico es necesario que acudas a sufragar tu voto, y que derrotemos a la abstención. Utere temporibus. Aprovecha las ocasiones.





