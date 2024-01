La grilla del pájaro

La calma en Morena por designaciones

Esta misma semana podrían estarse dando los nombres del lado de la coalición que encabeza Morena, junto al Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, para la designación de sus aspirantes al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, un escenario que se percibe como una tensa calma por parte de quienes han levantado la mano para una curul federal. Algo que sin duda será determinante en el partido del Presidente, toda vez que quienes encabecen las candidaturas deberán competir en un territorio donde no son gobierno.

Y es que esta tensión se genera bajo una estructura piramidal en cuanto a las decisiones, pues todo depende, primero, de quién habrá de encabezar la primera posición de la fórmula a la Cámara Alta, pues si bien se supone está siglado para el PT, el propio dirigente de este instituto político, Primitivo Ríos Vázquez, ha señalado que existe la posibilidad de que Gonzalo Yáñez no la encabece, situación que desde mi punto de vista sería complicado, pues creo que si algo deberá tener asegurado el actual Senador de la República es un escaño para los próximos seis años, a pesar de que se ha mencionado que pueda encabezar el cuarto distrito federal.

La verdad no lo imagino en una campaña donde ponga en riesgo su continuidad, máxime siendo tan allegado a la actual dirigencia nacional, y que me parece que parte de la negociación a nivel federal para que esta alianza partidista permanezca, recaerá justamente en respetarle a él la posición que desee. Y de ser así pues quedará en suspenso quién iría con él como compañera de fórmula, si es que se mantiene el hecho de que será para una mujer de Morena, pues quienes tendrían más mérito, en ese orden, sería la actual presidente de la Jugocopo del Congreso, Sandra Amaya, y estarían también en la disputa Marina Vitela y la propia Margarita Valdez.

En este caso me parece que de ser la lagunera, el panorama estaría muy complejo para esta fórmula, pues no está por demás pensar que en su propia tierra las circunstancias no le serán fáciles, pensando en que quien actualmente gobierna el municipio de Gómez Palacio, Lety Herrera, estaría más que dispuesta no solo a que gane la coalición “Fuerza y Corazón por México”, sino que le generaría dividendos positivos a su amiga Gina Campuzano, que estaría a la cabeza de la fórmula de dicha alianza, junto a la también lagunera Rocío Rebollo. Por ello creo que si Morena le apuesta realmente a ser competitivos, creo que la opción se inclinaría más por la actual legisladora local, Sandra Amaya.

Esta estructura piramidal en la toma de decisiones evidentemente implica también las candidaturas a la Cámara Baja, pues si las cosas no se dan para cualquier aspirante al Senado, llámese hombre o mujer, sin duda las alternativas o “premios de consolación” sería San Lázaro, y quienes después de este proceso tampoco sean considerados en las supuestas “encuestas “morenistas”, pues habrán de recibir una oportunidad para el Congreso del Estado. Son muchos los “tiradores”, algunos de ellos con méritos y otros “neomorenistas” que también buscan ser tomados en cuenta, el asunto radica en que solo estarán en juego pocos espacios.

Desde luego que la decisión la tendrá el propio López Obrador y la precandidata Claudia Sheinbaum, si existe alguna inconformidad por parte de ellos con los grupos que aquí se han formado, sobre todo en Morena, como ya se vieron algunos indicios, podrán surgir otros nombres.