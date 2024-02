La grilla del pájaro

El Partido del Trabajo la vuelve a hacer





La madrugada de este jueves la dirigencia nacional de Morena, dio a conocer los nombres de los aspirantes de la coalición en la que habrán de participar en el mes de junio, al lado del PT y PVEM, donde los aurigranas la vuelven a hacer y se quedan con las dos principales posiciones dentro del proceso electoral federal, pues de las 6 posiciones que se disputarán, tienen ya “en la bolsa” las más importantes.

Y es que como se informó hace unos días, Gonzalo Yáñez encabezará, otra vez, la fórmula al Senado de la República, posición que ya tiene asegurada en la Cámara Alta, pues aun perdiendo entrará bajo el principio de primera minoría. Y la segunda posición en importancia, que es el cuarto distrito federal, también la tiene el PT bajo la candidatura de Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, un perfil ampliamente conocido en la política local, pues es de los más cercanos al todavía Senador y eso le ha permitido en los últimos cinco años reelegirse como regidor capitalino.

Y es que cuando en un acuerdo para la distribución de las candidaturas esté presente el Partido del Trabajo, todo puede pasar, y así ha quedado registrado a través de la historia con las alianzas que en lo local han hecho por años, bastaría recordar lo que hicieron hace seis años, cuando todo estaba encaminado para que Otniel García Navarro fuera el abanderado morenista al Senado y de último minuto Gonzalo Yáñez aplicó la de “compermisito” y se registró él, obteniendo la victoria de la mano del hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante que volvió a aplicar la misma “técnica”, ahora también se hace del cuarto distrito federal, el de mayor importancia en cuanto a los distritos electorales federales de Durango, pues abarca la capital, donde más allá de lo que pueda o no hacer el regidor Primitivo Ríos Vázquez, en este proceso enfrentará una zona que tradicionalmente ha sido panista y priista, pues la fuerza del PT tiene años que no se refleja en las urnas, por lo que deberá hacer un trabajo “quirúrgico” si es que en verdad busca hacer sinergia con los ciudadanos, pero me parece que la apuesta será “colgarse” de la imagen de Claudia Sheinbaum y a desacreditar el pasado inmediato de la panista, más que promover el voto para sus aspiraciones.

Sin duda dentro de estos partidos existen más perfiles con mayores posibilidades de triunfo, como el caso de la diputada Sandra Amaya, quien le habría aportado más sufragios a la causa de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero todo parte de los “acuerdos” entre dirigencias. Aquí es donde una vez más comprobamos que las famosas encuestas dentro de Morena son una farsa, y que solo usan esa versión en el discurso para hablar de “procesos democráticos y transparentes”, cuando en los hechos obedecen más a cumplir con dichos compromisos.

Ahora bien, no obstante todo lo anterior, el Partido del Trabajo ha provocado una “hecatombe” en la alianza para el proceso local, donde se renovará el Congreso del Estado, pues al ir solos me parece que ha pulverizado cualquier posibilidad de triunfo de estos partidos en la contienda por el mayor número de curules, pues al ser una elección de cuatro, por cada distrito, me parece que quien tiene mayores posibilidades, de acuerdo a los resultados de la última elección, pues serían los partidos que conforman “Fuerza y Corazón por Durango”, quienes han dejado de manifiesto que mantienen su voto duro.

Será interesante ver cómo se alternan las candidaturas locales y federales, e insisto, deberán conocer muy bien la “ruta” a seguir para hablarle al electorado, porque no es sencillo decir: “aquí vamos juntos, y acá mejor solos que mal acompañados”.