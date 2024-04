La grilla del pájaro

Con despidos, estamos lejos de ser Dinamarca









A inicios de semana se dio a conocer el despido de 500 trabajadores del sector salud, pertenecientes al Gobierno Federal, lo que deja de manifiesto la insensibilidad de esta administración en uno de los temas principales que todo gobernante debe tener; y desde luego con este tipo de acciones estamos cada vez más lejos de tener un sistema “como el de Dinamarca”, tal cual ha sido la narrativa desde Palacio Nacional.

Si bien ya existe una respuesta favorable para los próximos tres meses por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, queda de manifiesto que 500 familias están en riesgo de dejar de contar con un ingreso que representa el sustento, personal que hace tres años eran los héroes en medio de la pandemia que padecimos a nivel mundial, donde las mujeres y hombres pertenecientes al sector salud fueron quienes dieron la cara en todo momento para mantener a “flote” la salud de los mexicanos. Y ahora ellos mismos son víctimas de despidos sin siquiera haber una notificación sustentada legalmente, y me parece hasta cierto punto deleznable la forma en cómo han sido tratados.

Claro que todo esto nos lleva al terreno político, sin duda, pues además de que no han sido las formas, tampoco es el tiempo, pues en pleno proceso electoral se toma una decisión que impactará en las urnas el próximo mes de junio. Me parece que los abanderados de los partidos coaligados que representan la continuidad en nuestro país, ya deberán estar generando esa narrativa que les permita abordar el tema, exponerlo y tratar de convencer con argumentos, porque las 500 familias que tendrán que padecer un verdadero “viacrucis” los próximos meses, en lo que se les define su situación, no creo que estén viendo con buenos ojos el actuar de la Federación.

Ahora, si en verdad la prioridad para los abanderados morenistas, y los partidos que le acompañan, es la salud, ¿cuál será la estrategia que se deberá plantear con los ciudadanos?, si de entrada este Gobierno Federal desapareció el Seguro Popular, bajo el argumento de López Obrador de que “ni era seguro, ni era popular”, se dio paso al Insabi, que fue un rotundo fracaso, reconocido incluso por algunos seguidores cuatroteístas; llega el IMMS-Bienestar y no se modifica en nada las mejoras a este sistema; luego se construye una mega farmacia para surtir todas las medicinas que se requieren en el país y tampoco se logró, porque luego se supo que los anaqueles de esta “bodegota” tenían medicinas pero las que les quitaron al IMMS y al ISSSTE.

Sin duda serán meses de incertidumbre para los trabajadores de la salud, pues dentro del escenario que tendrán, y de acuerdo a lo señalado ayer por el propio gobernador del estado, Esteban Villegas, este contrato continuará por los próximos 3 meses, lo que permitirá definir a las autoridades estatales y federales replantear lo que mejor les convenga a médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo que se encuentra en esta situación. Una buena noticia para el personal del sector salud, eso está claro, ahora restará confiar en que puedan ser reasignados a otros centros de trabajo porque insisto, hoy más que nunca la Federación debe respaldar a quienes día con día hacen lo humanamente posible por hacer bien su labor, a pesar de las carencias.

El mandatario estatal ha ratificado su compromiso con este sector, y ojalá existan los puentes necesarios con el Gobierno Federal para que esta incertidumbre sea despejada, ya que pensar que el gobierno estatal asuma la contratación de los 500 trabajadores de la salud quizá resulta muy complicado, por la situación financiera que no termina de sanar, pero si le apostamos a esa buena relación de Esteban Villegas con López Obrador, y que ha quedado de manifiesto en sus visitas a nuestra tierra, pues creo que todo podría tener una buena expectativa. Esperemos así sea.