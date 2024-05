La grilla del pájaro

La unidad en FCM y FCD





Hoy concluye de manera oficial el periodo de campañas dentro del proceso electoral, donde hay muchas lecturas entorno a lo ocurrido con los aspirantes a un cargo de elección popular en el estado, y muestra de ello fue lo que ocurrió la tarde este lunes con el cierre de campaña de quienes conforman la coalición Fuerza y Corazón por México (FCM), y Fuerza y Corazón por Durango (FCD), quienes de este forma dejan en claro que la unidad fue el eje central de sus respectivas estrategias de campaña.

Más allá de lo que pudo haber ocurrido de manera normal al interior de los equipos, sobre todo con asuntos logísticos, creo que en términos generales el objetivo que los estrategas se plantearon se cumplió, pues basta ver a los otros partidos contendientes que no tuvieron ese mensaje de unidad con un acto de conclusión como al que nos referimos. En el caso de Morena y PT, la reciente visita de Claudia Sheinbaum fue el acto donde quedó de manifiesto su cierre; el asunto es que en lo local no van juntos, por lo que la duda es en relación a ¿quién se apropió el evento? Porque en el anuncio de que la ex jefa de gobierno de la CDMX pisaría suelo duranguense generó ciertas dudas cuando el abanderado aurigrana al Senado, Gonzalo Yáñez, mejor se levantó de esa rueda de prensa, y se fue.





La señal.

Me parece que la señal más importante en el evento de FCM y de FCD, fue que en relación al trabajo en conjunto con el gobernador del estado, Esteban Villegas, quien representa un gobierno de coalición, por lo que el mensaje a los ciudadanos es claro, por lo menos así se percibe, de que el trabajo en conjunto traerá siempre mejores resultados. No olvidemos que en esta elección también se estará refrendando la actuación de todos quienes hoy gobiernan, tanto el estado como los municipios, y principalmente los candidatos que están buscando la reelección, de ahí que todo se haya enfocado a cristalizar esa unidad en el acto de la Plaza IV Centenario, pues a pesar de que a muchos, incluido un servidor, siga pareciendo extraño ver banderas juntas del PRI y del PAN, las señales están a la vista, pues se antepone un interés particular.





Gina.

En este acto de cierre de campaña, una de las candidatas en hacer uso de la palabra fue Gina Campuzano, quien busca llegar al Senado de la República, destacó que los ciudadanos han sido la fuerza y el corazón de esta campaña; resaltó la importancia de defender la vida, la verdad y la libertad. Particularmente me llamó la atención dos rubros que abordó, el primero al dejar en claro las fallas de este gobierno federal en materia de salud y segundo, se dirigió a los jóvenes, a quienes les pidió que tomen las “riendas” de su vida, porque México los necesita. Creo que la aspirante a la Cámara Alta demostró que sabe bien a lo que va al Congreso de la Unión, y lo reflejó en este discurso.





Gaby.

Por su parte, Gaby Hernández “la china”, me parece que su discurso estuvo enfocado en ideas claras y contundentes, mostrando lo que ha crecido en la política, pues se basó en que en los 90 días de campaña se socializó con las familias el deseo de ayudar a Durango, pues todos los candidatos tanto federales como locales estuvieron siempre escuchando a los ciudadanos, para compartir una misma visión. Resaltó que los tres partidos supieron complementarse a pesar de las ideologías diversas, dejó muy en claro que los resultados de la administración del Ejecutivo Estatal son tangibles, de ahí su confianza en que la ciudadanía les dará su voto este domingo.





Planeación.

A partir de las cero horas del día de mañana comenzará una nueva etapa dentro de los equipos de campaña, que es la preparación para el día de la jornada electoral; de igual forma los partidos van a “aceitar” la estructura electoral, quienes serán los representantes partidistas en las dos mil 618 casillas en el estado. Aún les falta trabajo por hacer.