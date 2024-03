La visita de Claudia a Durango

Este fin de semana la candidata a la Presidencia de la República de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo en La Laguna, primero en Torreón y el domingo en Gómez Palacio, donde hizo algunos anuncios importantes en materia de agua, de resultar ganadora el próximo 2 de junio, donde aseguró que se le daría continuidad al proyecto del vital líquido para esta región.

Si bien la ex jefa de gobierno de la CDMX no estuvo presente en la capital del estado, fue notorio el respaldo que recibió por parte de los dirigentes partidistas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, así como de los aspirantes a una curul federal, quienes respaldaron lo dicho por la candidata presidencial en relación a que asegura que lleva una ventaja de más de 20 puntos porcentuales en relación a su más cercana competidora, algo que a nivel nacional, de acuerdo a lo que coinciden la mayoría de las encuestas, es conocido, el asunto es que afirma que dicha ventaja se da en estados como Nuevo León, Coahuila y Durango, donde el partido al que representa no es gobierno.

Desde luego llama la atención este argumento de Sheinbaum Pardo, sobre todo si recordamos que en el caso de Durango y Coahuila, en los procesos electores del 2022 y 2023, respectivamente, la alianza conformada por el PRI, PAN y el PRD obtuvo la victoria. Es decir, en las más recientes elecciones en ambas entidades a Morena no le ha ido bien, por lo que afirmar que hasta este día tiene esa considerable ventaja de 20 puntos es sinónimo de que piensa revertir esos números el próximo mes de junio, y claro, faltaría considerar la aceptación que ambos gobernadores tienen, y que eso implicará una tendencia a favor de Fuerza y Corazón por México.

La candidata también aseguró que en Durango se mantendrá la entrega de los apoyos sociales que se han implementado por parte de la administración de López Obrador, dentro de los cinco programas que expuso a los ciudadanos duranguenses, de llegar a Palacio Nacional. Evidentemente, y fuera de todo escenario electoral, creo que su compromiso de mantener el proyecto del agua, va más allá de ideologías y de la propia campaña, pues los laguneros, de ambos estados, lo que menos desean es que este problema se politice y se detenga por cuestiones ajenas a las necesidades que tienen de contar con el líquido vital.

Incluso creo que la ex jefa de gobierno capitalino sabe la importancia que el propio Jefe del Ejecutivo Federal le ha dado a la construcción de esta infraestructura, de ahí que entiende lo relevante de la propuesta, y de la continuidad que se requiere. Desde luego que la aspirante presidencial traiga en su narrativa de campaña los problemas centrales de cada región del país provoca que haya esa sinergia con los ciudadanos, que desde luego busca se traduzca en votos.

Algo que sigue llamando la atención es esa incomodidad que seguro representa para Claudia Sheinbaum, el hecho de que esa alianza que encabeza en lo federal, en lo local no esté del todo consolidada, y deberá crear las estrategias para que eso no le impacte a ella, y me refiero a la decisión de Morena y del Partido del Trabajo de ir cada quien con sus candidatos al Congreso del Estado.

Y no es un asunto menor tratar de socializar cómo deberán votar los simpatizantes de este movimiento cuatroteísta, pues en un mismo evento podremos ver aspirantes que se enfrentarán en las boletas, y que más allá de que los candidatos a Palacio Nacional y al Congreso de la Unión sean los mismos, en lo local se deberá dividir ese sufragio, y sin duda esto terminará por beneficiar ya sea a Fuerza y Corazón por Durango o de plano a Movimiento Ciudadano. Será interesante ver ese manejo y sobre todo, los resultados.