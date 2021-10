Movilidad de ‘suspirantes’

En la carrera por la sucesión de José Rosas Aispuro, incitados por la cercanía de la meta, los aspirantes a representar a sus respectivos partidos y/o coaliciones, intensificaron acciones para mejorar el sitio que los lleve a la primera línea.

Enmarcados en tal escenario, la semana que pasó registró al menos cuatro sucesos que evidenciaron la intención, ya fuera para obstaculizar el avance de los contrarios, o por obtener la mayoría de las preferencias de militantes y ciudadanos:

El destape repentino de Leticia Herrera Ale, como pretendienta a ser candidata a gobernadora, fue otro de los acontecimientos que sucedió dentro de la competencia rumbo al 2022. La intención de la ex alcaldesa gomezpalatina no quedó clara, al señalar que podía ser por otro partido diferente al PRI, en caso de que en el tricolor no se le postulara. En Morena, PAN y MC se deslindaron. Solamente le quedaría la opción de RSP.

En el Revolucionario Institucional las tendencias de todas las encuestas ubican a la cabeza a Esteban Villegas, incluso con trabajo que fortalece la estructura para realizar campaña proselitista en los 39 municipios. Los resultados de uno o dos sondeos efectivamente han colocado a Leticia Herrera en la segunda y tercera posición, pero muy alejada de los números del sanjuanero. Le metió “ruido” al proceso priista, pero no se vislumbra beneficio a su posicionamiento, ni daño alguno a demás aspirantes.

Otro de los “concursantes”, éste en Morena, Manuel Espino, con el membrete de Ruta 5, pero indudablemente en la perspectiva de la disputa por la silla principal del Bicentenario, presentó su proyecto “de gran visión” para detonar el desarrollo de Durango, en el que destacó el ferrocarril a Mazatlán, obra que sería realizada con capital extranjero. Fue un acto concurrido con la asistencia del dirigente nacional morenista, Mario Delgado.

Quien dio la nota fue José Ramón Enríquez en su informe legislativo, al concentrar en su exposición lo mismo a personas representativas del pueblo que a senadores de varios estados encabezados por Ricardo Monreal, a Mario Delgado y al mismísimo Aispuro. El oftalmólogo persevera en su propósito de ser el candidato de López Obrador.

Marina Vitela, alcaldesa de Gómez Palacio, llamó la atención al tomarse una foto con el secretario de Gobernación y continuar en su empeño por abanderar las causas del Movimiento de Regeneración Nacional en caso de que por paridad de género le toque a una mujer.

Martín Vivanco de MC anda muy activo en los medios de comunicación y en recorridos por municipios. Gonzalo Yáñez entrega cobijas a familias vulnerables, lo que también publicita.