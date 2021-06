Percepción ciudadana

Proyectos sociales y maniobras políticas

La elección del 6 de junio fue determinante para la 4T y los opositores, para el gobierno avanzar en sus programas- el proyecto no tiene forma acabada-, y para los opositores contenerlo sin contraposiciones y opciones claras.

En una sociedad subdesarrollada y centralizada, vale repasar lo afirmado por Gabriel Zaid, en su “progreso Improductivo”…lo que queda claro es el extraordinario crecimiento de una doble realidad poca estudiada: El poder anónimo y la conciencia pública.

Los dos bandos confiaron demasiado, el gobierno en su cobertura de beneficiados con programas asistenciales, y la oposición del PRI-PAN-PRD imaginaron mayor respaldo electoral de sus afiliados. Sus dirigencias no tienen voluntad o inteligencia para hablar claro, después de tanto crimen contra candidatos, ya se atreven a señalar impunidad o permisibilidad del gobierno ante las acciones del narcotráfico en las elecciones, una percepción contra la 4T que se expande por el país y el extranjero.

Hace escarnio el presidente de las clases medias-son diversos estratos sociales- y olvida que su formación y actitud es resultado natural de la ideología del sistema capitalista, no conocemos otro, que impulsa una legítima aspiración en competencia e individualismo. Si en grupos de la derecha, como decía Víctor Hugo en Los Miserables, el camino de la política pasa por el campanario, a muchos se les programa para que busquen el prestigio y la relaciones publicas como vías al éxito. La clase media es un importante receptáculo de opinión pública, una red de intermediación de la sociedad con el gobierno.

Un canal de comunicación de la sociedad con el gobierno son los grupos de presión, formalizados por la ley para promover sus intereses contra el gobierno o entre ellos. La COPARMEX y varios medios de prensa e información critican y se oponen a López Obrador. Los partidos no son tales y los sindicatos se niegan. No obstante los escarnios e ironías del presidente a sus opositores y clases medias, hay que sopesar que no persigue a quien lo critica o se burla, él genera polémica y esto es mejor para la opinión pública que la complicidad y cortesía de ayer entre gobierno y los medios.

La 4T busca la mayoría calificada en la Cámara Baja para sus reformas constitucionales. Personalmente no le doy la importantica que dicen. Cada sexenio reformamos la constitución, acabamos de incluir en ella delitos graves electorales y no pasó nada. Razón consabida, nosotros queremos cambiar la realidad con leyes y no con hechos.

Comerciantes y empresarios organizados o no, respaldaron a la coalición Va Por México, los medios de prensa reaccionan al trato del presidente, las burocracias partidistas quedaron muy abajo. Se ve difícil que puedan consolidar una alternativa electoral para el 2024, no aplican oficio, capacidad intelectual, menos doctrina ni proyecto. El PAN asoma posibilidades de crítica razonada, en el PRI llevan tiempo desairados por el presidente, se presume para negociar impunidad, no se cree que se detengan a negociar al mejor postor, difícil que las voces decentes que las hay, puedan contra la costumbre. La designación de Rubén Moreira de su coordinador legislativo, habla por sí misma, un personaje desacreditado en sus propias filas, coloquialmente dicen los priistas que su presidente Alito, quiere alitas para volar de las investigaciones en su contra. Con la marca, los gerentes el PRI se pusieron ellos de candidatos con todo y familia.

¿Con López Obrador hay bases populares, organizadas y capacitadas para lograr la transformación, y enfrentar a la oposición?