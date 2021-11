Percepción ciudadana

Democracia y superestructura social





Buen ambiente se dio entre los miembros de la junta directiva de la UJED al conocer del dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, que informa que la universidad comprobó el manejo adecuado de los recursos que recibió durante el 2020.

Importante porque aún con datos inconexos se rumoró desviaciones en una cantidad del 60% del subsidio federal, cantidad de entrada desproporcional. En este hecho como en el dictamen de la junta sobre la alumno suspendido por supuesta falsificación de de documentos, el rector Rubén Solís, con entereza solicitó a la Junta Directiva que en uso de sus atribuciones investigara y resolviera, como se hizo. Asunto este meramente administrativo y de procedimientos de varios departamentos y empleados del colectivo universitario, en donde el rector- el que conduce, el que orienta-resuelve lo sustantivo.

Ya en cosas ordinarias o informales, sabemos que los cambios y transformaciones obedecen al deterioro de la vida material, salario, salud, justicia, etc. Contradicciones del desarrollo en condiciones materiales y objetivas, que para resolverlas deben existir condiciones subjetivas, de conciencia, de ponderación, de ideas precisas en justica, política y educación sobre ellas. De lo contario por graves que sean la pobreza, la injustica y la corrupción, sino no hay conciencia crítica de las mismas no tendrán solución.

Hace décadas que en México existen condiciones materiales para hacer un cambio social, no burocrático, pero no hay conciencia en la población. En la 4T como ayer sigue la manipulación con desinformación de Televisa-TV-Azteca, la indiferencia social auspiciada por el clero político, discurso oficial rustico y anacrónico como distractor. No se fomenta el cine o televisión cultural que nos haga pensar en cosa importantes, no hay proyecto cultural o educativo en la revolución cibernética, ni análisis serio del pasado que no ayude a visualizar el futuro. Ninguna alternativa cultural de importancia o penetración como lo fue en Canal 13.

La política es la ciencia de la ciudad por su desarrollo. Soy de la personas que pensó que la 4T a estas alturas del sexenio modernizaría la vida social del país. Su partido Morena perdió ideario, principios con tesis aplicables. Tal vez López Obrador sacrificó fines por medios para llegar en alianzas con Peña Nieto, Salinas Pliego, y personas de dudosa reputación que ha hecho gobernadores. No darle dimensión política y cultural a Morena supone demasiada confianza en su popularidad, en la fuerza de la presidencia. Un status que parece firme que no se demuestra en trabajo y participación social. Las penurias y sus efectos siempre encuentran salida, y sin orientación adecuada profundizan la desigualdad y la entropía o pérdida de energía social difíciles de controlar.

Durango y algunos precandidatos a gobernador son exacto reflejo de la pobreza económica con sus efectos en la poca calidad política en varios actores.

Morena en declive discute la afiliación de Manuel Espino, un ultraderechista, y claro, tiene el respaldo del derechista Otniel García. Hay molestia en la izquierda y liberales en Morena. Espino ordena a pocos jóvenes o mujeres subir apoyos a su causa en redes de internet de morenistas, gente ordinaria. Espino, es la negación de Morena en letra de molde, sin ideología, con aficionados y porristas en sus filas, con miembros que se sienten teóricos y dirigentes que no trabajan ni tienen seguidores. No tienen trabajo político, se lo propusieron, pero nada más, todo es AMLO y nadie lo contradice, como en el Ejército. Recorridas las fechas de la competencia electoral, dedicaremos algunas líneas a tanto precandidato.