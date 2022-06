Percepción ciudadana

Los instintos de los políticos que asumirán el gobierno en septiembre son tal vez por el interregno en que no muere totalmente el gobierno de Aispuro -tiene varios problemas que resolver antes- y la nueva administración aún no asienta perfiles o no nace.

Otra vez a empezar con banderas desplegadas, en un clima de incertidumbre agravado por las deudas del gobierno de Aispuro Torres, al grado de que el gobierno local está en números rojos en la Secretaría de Hacienda, con reportes del mes de mayo que la prensa doméstica se tardó en conocer o informar. Tiene razón el gobernador electo al responder sobre la situación, de que sólo la cuchara sabe lo que tiene la olla, y él está por agarrar la cuchara y conocer a fondo la gravedad del asunto.

Durante la campaña escuchamos en candidatos y voceros clichés anteriores al 2018. Con la candidatura de Marina Vitela, más de cuatro afirmaron (además de Ebrard y al secretario de Gobernación) que, dada su cercanía o amistad con López Obrador, ahora sí Durango recibiría apoyos federales. Una opinión sustentada en el presidencialismo priista o panista en donde se otorgaba con más facilidad recursos a los amigos de jefe. Equivocación, el presidente en su experiencia sabe que los gobiernos locales son cotos de cacicazgo o de virreyes.

A los gobernadores de su partido que le han pedido recursos económicos extras les ha respondido que cobren impuestos o investiguen la corrupción de los anteriores para que corrijan y recuperen algo. En una respuesta del presidente que me dio risa fue cuando en Sonora la presidenta de Hermosillo le solicitó apoyo por 6,000 millones de pesos para subsanar el drenaje y repavimentar la ciudad de Hermosillo. Y el presidente le respondió: “Y nieve de cuál quieres”. Le pidió que erradicara la corrupción, que aplicaran austeridad y denunciaran a los responsables del rezago.

Se menciona que el gobernador tendrá que enamorar a López Obrador de Durango, sin adjetivos calificativos no para no ofender a nadie, aparte de frivolidad es también fútil. López Obrador está respondiendo a esfuerzos de ahorro e inversión de gobiernos provenientes de partidos opositores a la 4T, así lo hecho en caminos de Sinaloa, obras hidráulicas en Nuevo León, en Chihuahua, Querétaro, y en donde ha dicho que son diferentes en credos políticos, pero respalda obras de trabajo conjunto en beneficio social.

Como dice Sun Tzu, toda ventaja tiene riesgos y los riesgos ofrecen ventajas. Durango con el gobierno de Aispuro no sólo no creció, retrocedimos 20 años. Resumiendo con Sun tzu, las deudas de todo tipo, la pauperización de trabajadores de la cuidad y del campo, pone al nuevo gobierno en la tesitura y superlativa necesidad como se dice en Jeremías 1:10 “de arrancar para derribar, edificar para plantar”.

Se proyecta una coalición, ojalá. Que sume propuestas, voluntades, y políticos con oficio e imaginación social. Que se libre de tecnócratas que hacen y adornan planes económicos y no comprender lo que dice M. Weber, En El Científico y el Político, que la mejor idea social, y más económica, implica el complicado el quehacer político, un mundo base de los planes y programas.

El gobierno debe hablar con la verdad, es cierto que se gasta la mitad del presupuesto en educación, y mal distribuido, de los que más gastan en educación, pero omiten hablar lo que el gobierno federal reclama que no se invierte en comunicaciones, no tenemos una sola carretera estatal, que contamos con un solo hospital, todos son federales, ni la nómina del 450 costeamos. Todo, lo queremos del Centro, no corremos riesgos y no corregimos el derroche.