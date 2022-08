Percepción ciudadana

La velocidad que impone la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, nos presenta muchos sucesos de instantánea noticia y que por trascendentes que puedan ser desaparecen fugazmente en la opinión pública, no hay memoria social.

Todo es desechable, un suceso de inmediato suple a otros, las redes de internet incrementan la liquidez, se lee menos, se pide en prensa y en redes sociales que el análisis o comentarios se expongan en líneas o textos cortos. Otra versión del síndrome de la prisa que, si empezó en círculos de posgrado académico y empresarios, ya se propagó a la sociedad. Fluidez cobijada por la cotidianidad, ese manto de claro-oscuros que se revela como nube de la desatención, de lo mecánico y del instinto, o como mundo de lo conocido.

Tesis de Henri Lefebvre: Lógica Formal y Lógica Dialéctica, un clásico muy vigente en este mundo de la cotidianidad, en donde la realidad en cierto modo se manifiesta y, a la vez se oculta. Muchos celulares, mucha información y poca comunicación. Una desatención en la que todo se nos hace natural, la violencia, la inflación, la corrupción, los feminicidios. La marea informativa espontánea o dirigida no permite reflexionar sobre un hecho porque enseguida se presentan otros.

En este ambiente del no pasa nada, en Durango da pena la terminación deshilachada de la administración actual. Con un aparato judicial y fiscal de prevaricación e incuria, nunca dieron una declaración o discurso bien elaborado, de conciencia del momento, de las necesidades. El conjunto de funcionarios hablaba y hablaba sin decir nada.

El gobernador impreciso en sus conceptos de Derecho y evasivo en su deber en todos los casos sobre los que se le preguntó. Muchas palabras y pocos conceptos y así se dieron cientos de conferencias sin contenido, sólo de la Kermés grandota, o de las vacunas de los niños llevan decenas de conferencias, y no han llegado. La deuda pública y de la del gasto corriente, es muy probable que se ventile algo a la sociedad, atenta a los recortes, austeridad y ávida de transparencia. La austeridad aquí pasó de noche, asesores, guardaespaldas, dispendio. De acciones para el desarrollo, vamos ni siquiera ideas, este fue el vacío.

La elección en Morena, normal, no puede ser de otra manera donde no hay doctrina, no se tiene agenda social con ideología, directrices y convicción en demandas populares en economía, política, educación o violencia. pleitos y reclamos de los fundadores de Morena al ser desplazados por intrusos.

Como en el PRI los gobernadores, los legisladores, eligieron a los delegados y la clientela de Morena votó por ellos cooptados por la carátula directiva que administran los ineptos de Mario Delgado y Mier. Ni modo, un López Obrador autosuficiente nunca quiso que se hiciera política en Morena, confunde la historia, pueblo y partido, sofocó la crítica, que nadie lo cuestione, en su salud lo hallarán y habrá consecuencia en el espectro político. Los exhortó con moralinas electorales, pero permitió en el aparato oficial en el clientelismo de los apoyos en adultos y becas.

Sobre el conflicto de la CFE en el T-MEC, un día el presidente es rígido y otro flexible, pensamos que es una estrategia más contra un presidente Biden, que ha resultado el peor presidente de los EE. UU. timorato y sin reflejos. Ahora sí pidió López Obrador asesoría para su discurso del 16 de septiembre, Biden ha sido cliente político del presidente. Esperemos que no exagere y no arriesgue mucho porque vamos todos en el mismo barco.

