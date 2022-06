Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Muy claros los ex alcaldes rodeenses Manuel Villa Silerio y Esequiel Jurado Medina, en el sentido de la necesidad de renovar al comité municipal priísta, sectores y organizaciones, pero hacerlo de manera incluyente para grupos y corrientes.

Tanto en Rodeo como en Canatlán, el Partido Revolucionario Institucional cayó hasta la cuarta posición en cuanto a posicionamiento como fuerza política, algo impensable hace tres años y que también, hay la posibilidad de que por la alianza Va por Durango, algunos hayan tachado en la boleta electoral a otro partido aliado, como pudo suceder en la tierra de las manzanas.

Analizando en Canatlán, Acción Nacional aumentó su votación 2022 en relación a la del 2019; de 4, 493 subió a4, 718, mientras que el partido tricolor bajó de 3, 839 aproximadamente en el penúltimo proceso electoral municipal a tan solo1, 678, es decir bajó poco menos de dos mil doscientos votos.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, aumentó de 3, 635 en el proceso electoral 2019 a 5, 013, una diferencia de 1, 388 sufragios, que ponen al partido del tucán como la primera fuerza, posición que ocupó también en el proceso electoral distrital del año 2021.

Por su parte, Movimiento de Regeneración Nacional aumentó votación, de sus 736 del año 2019 a los mil 819 el pasado cinco de junio, incremento de 1, 083 votos.

Quizá no haya que buscarle tantos pies al gato y el descenso de votos priístas está en el éxodo masivo que durante los tres años de vino dando al seno del tricolor, desde aquella salida de Andrés Vázquez Gurrola y seguidores, cuando no se le permitió que Héctor Barrera del Campo fuera el dirigente cenopista, hasta la última del ex dirigente Javier Reyes Solís.

Liderazgos campesinos que dejaron las filas cenecistas para respaldar el proyecto de Ángela Rojas hasta las divisiones que hay al seno del maltrecho tricolor, que se mantendrá con tan solo una regiduría, la de Ana María Duarte Andrade, quien fue candidata a la presidencia municipal hace tres años y no en el 2016 como erróneamente se anotó hace algunas entregas.

La fuga de priístas está o estuvo en todos los sectores y organizaciones, lo mismo la CNOP, la CNC y hasta la propia CTM, pasando por el cabildo y también por ex dirigentes y ex alcaldes, ni más ni menos.

Así que al igual que Rodeo, al PRI Canatlán le requeteurge reestructurarse, equilibrar posiciones entre las corrientes, liderazgos, de lo contrario, seguirá cuesta abajo, aunque ahora tendrá la posibilidad de ser apoyado por el próximo gobernador constitucional.

A propósito, ahora que se habla de que Villegas Villarreal pudiera estar como aquella canción de Roberto Carlos, con un millón de amigos, sin duda que el sanjuanero deberá privilegiar la lealtad política, sobre todo a quienes desde antes del año 2016 estaban muy metidos en su causa y lo están hasta la fecha, como es el caso, hablando de la región noroeste y centro norte, de personajes como Rigo Meza, doble alcalde en Rodeo y operador político de Esteban en la región norte y actualmente en la capital del Estado.

En el círculo cercano a Esteban hay otro personaje de la región, Jesús Salazar, canatlense, quien era la contraparte del también canatlense Víctor Velázquez Ramírez. Aquel con el priísta y éste con la morenista Marina.

Salazar andaba en el tema de las encuestas, en empresa que dirigía distinguida dama pero en este proceso fue operador cercano al candidato prianista.

Así que, no sería nada raro ver a Rigo y a Chuy en espacios de privilegio a partir del mes de septiembre próximo. Que lo merecen, lo merecen…A esperar para comentar.