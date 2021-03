Sin PRIAN candidatos de MORENA

En esta colaboración, consideré pertinente compartir a la opinión pública, un pronunciamiento que los compañeros maestros Silvino García Estrada y Rodolfo Castruita Campos, enviaron a la dirigencia estatal del Partido de Regeneración Nacional (Morena) donde asumen la responsabilidad de lo manifestado, exponiendo que los candidatos de Morena no sean del PRIAN.

Omitiendo direcciones de los remitentes y destinatarios, entro en materia en el contexto de dicho pronunciamiento, donde los firmantes arriba citados exponen con valor y convicción, lo que debe prevalecer en el perfil de los candidatos a diputados federales y locales, seleccionados bajo las consideraciones siguientes:

Morena es la esperanza de México, porque es un partido de izquierda, que debe reflejar tanto en la expresión como en la intención, los intereses de la clase proletaria, clase social que la burguesía en el poder desde Ávila Camacho hasta Peña Nieto, sumió al país en la más lacerante miseria, mientras que la clase burguesa acumuló insultantes fortunas, tanto que algunos de sus miembros aparecen en las páginas frívolas de Forbes.

En ese tenor, cada uno de los abanderados de nuestro partido en la presente contienda electoral, deben ser miembros de Morena por convicción y no por ambición; deben ser forjados y reconocidos ampliamente por la izquierda, porque de ser electos, a la hora de actuar serán garantía de contribución a la histórica lucha de la clase trabajadora por su emancipación, en consonancia con la tónica de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador.

De otra manera, estaremos nuevamente expuestos a la imposición de los tránsfugas arribistas; o como dijera la ex dirigente de Morena, Yeidkol Polenvsky, con las sabandijas infiltradas, que han distorsionado la imagen de Morena, trayendo como consecuencia la pérdida de identidad y la siembra de la confusión. De ahí que aunque los oportunistas se alzaran con el triunfo, no debemos perder de vista que la derecha dentro de la izquierda, no es otra cosa más que el embarazo de un malvado caballo de Troya.

Por tal razón, este comité de base que suscribe la presente, considera que la presentación de candidatos debe ser una reafirmación de identidad como partido de izquierda, repasando como aprendidas las amargas lecciones de su corta historia, donde las evidencias nos muestran las infografías de las pasadas elecciones, en las que Morena postuló una gran cantidad de candidatos de derecha en todo el Estado y que el pueblo rechazó abrumadoramente, por sentirse traicionado y confundido. De ahí que su desprecio a los candidatos fue patente y marcado su castigo a las siglas de Morena.

Estamos ciertos y seguros que en Morena militan los suficientes cuadros con una sólida formación ideológica, que es la garantía para promover el cambio verdadero, esto es, impulsar la transformación de las estructuras económico-sociales, para abatir con ello la explotación del hombre por el hombre, como premisa indispensable para la eliminación de la pobreza, la corrupción, la rapiña y la criminalidad de la que desafortunadamente forman parte los advenedizos. Hasta aquí, los que firman y suscriben dicho pronunciamiento.

Al darle cobertura integra a dicho documento, obedece a que, el que esto transcribe, coincide totalmente con el posicionamiento de los autores, ya que las dirigencias de Morena se han caracterizado por ningunear y minusvalorar la opinión de las bases. La hostilidad e indiferencia contra ellas es asfixiante, por eso las quejas y denuncias que expresan los maestros García Estrada y Castruita Campos, son la realidad que padecen los verdaderos morenistas.

Para concluir sólo agregaría que mis compañeros pueden equivocarse y perder el camino, pero jamás la dignidad que les acompaña para ejercer el derecho a manifestarse, porque indigno sería guardar silencio, para que las instituciones sigan llenándose de vergüenza, sólo por la pereza y cobardía de no levantar la voz.