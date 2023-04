Colapsado el Sistema de Salud en México, aseguran empresarios duranguenses

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Durango rechaza la política adoptada por el Gobierno Federal en materia de salud pública, ya que lejos de consolidar un programa como fue el Seguro Popular, para crear el Instituto de Salud del Bienestar (INSABI) ahora lo desaparecen para dar paso al Imss-Bienestar.

Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta del CCE, Magdalena Gaucín Morales, luego de que en la Cámara de Diputados Federales se aprobara, en lo general la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de regular el Sistema de Salud para el Bienestar.

La presidenta de la cúpula patronal comentó que las autoridades federales y algunos legisladores solo actúan por ideología pero sin conocimiento de causa, pues lejos de consolidar el sistema de salud este se encuentra colapsado.

Tenemos carencias de médicos y medicamentos, lejos de revertir esas necesidades las han aumentado. El gobierno federal no ha podido consolidar ninguna política pública, no han querido asesorarse con expertos, no han querido escuchar a la gente que verdaderamente sabe de los temas de interés.

Magdalena Gaucín, lamento que el gobierno federal no esté haciendo bien las cosas y que los legisladores solo respondan a las ideologías y a las ocurrencias del Ejecutivo, esto es muy grave y ahora el sector salud nuevamente está siendo afectado por las malas decisiones.

El gran problema que tiene el país, es que las decisiones son tomadas por personas que no analiza, simplemente lo hacen por populismo y así el país no va poder avanzar, estamos rezagándonos cada dia, afirmo la presidenta del Consejo Coordinador Empresaarial