IMSS-Bienestar fortalecerá la infraestructura del sector Salud: Sandra Amaya

"Yo estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando a nivel federal, celebro que las instituciones que no funcionan desaparezcan, porque estamos aceptando que cuando algo no funciona se debe de cambiar, se debe de mejorar, como lo que no se hizo por gobiernos locales, que en sexenios no se resolvió absolutamente nada, se llevaron recurso y ahora estamos viviendo 37 muertes por meningitis", así lo manifestó la diputada de Morena, Sandra Amaya.

El IMSS-Bienestar va a realizar las funciones de lo que era el Insabi o lo que era el Seguro Popular, por lo que se estará fortaleciendo la infraestructura, ahora se va a estar trabando directamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con su infraestructura, personal y medicamentos.

El presidente #AMLO es un hombre fuerte y trabajador, que siempre busca el bienestar de la gente. ¡Especulaciones sobre su salud son de mal gusto!



El secretario @adan_augusto ha sido enfático al informar que en unos días regresará a sus actividades. pic.twitter.com/WshcTB0Ywa — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) April 25, 2023

Reiteró, “si algo no está funcionando, tenemos que recomponer el camino, y que bueno que a cuatro años lo estén haciendo, el gobierno federal está aceptando que no funcionó de buena forma y se está haciendo un ejercicio para mejorar".

La diputada recordó que antes el Insabi era un brazo del IMSS, para atender a las personas que no tenían seguridad social, y que ahora seguirán siendo atendidas por el IMSS-Bienestar y el IMSS va a continuar atendiendo a los derechohabientes, porque lo importante es que las personas estén bien cuidadas y bien abastecidas.

En general, en el tema de organismos que están desapareciendo por el Gobierno Federal como la Financiera Rural, entre otros programas, la diputada explicó “los organismos que no han funcionado, donde han estado llenos de corrupción y de robos, como los programas sociales que había antes, fueron desapareciendo porque solo les servía a unos cuantos como caja chica".

Lo sabíamos desde su creación, el INSABI fue un fracaso rotundo.



No hay medicinas y dejaron a 15 millones sin acceso a servicios de salud.



URGE corregir el rumbo, que vuelva el Seguro Popular para contar con un sistema de salud universal y gratuito.#CambiemosMéxico pic.twitter.com/BZU6lVMrVJ — Acción Nacional (@AccionNacional) April 26, 2023

Indicó que no es posible que se quieran seguir robando el dinero del pueblo, y tratando de justificarlo con un programa o una institución, cuántos programas había, que los recursos se quedaban entre los intermediarios, no existían los programas, no existían los proyectos, “cuanto proyecto se había hecho para que una familia sembrara en el patio de su casa, el programa no existía”.

Ahora los apoyos y los programas sociales ahí están, se están dando, pero van del presidente directamente a la gente, ya si la gente hace mal uso de ese dinero, ya no es problema del presidente, porque él está apoyando, “si a una madre de familia le da directamente el dinero para que lleve a su hijo a la guardería, y si esa madre de familia prefiere gastarlo en otra cosa, ya no es tema del presidente”.