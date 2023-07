El 70% de los padres no pagan pensión alimenticia: Yolanda de la Torre

“El 70% de las pensiones alimentarias para menores no se cumplen, y en general es cierto que son los padres quienes evaden la responsabilidad, incluso a veces los patrones les ponen otro sueldo o no los registran, cuentan mentiras, se escabullen, en cambio pueden comprar una televisión gigante, mientras a los niños no les pagan sus alimentos”, así lo declaró la presidenta del Tribunal del Poder Judicial de Durango, Yolanda de la Torre Valdez, en el marco del inicio de asesorías jurídicas en la colonia El Ciprés.

“El papá de mis hijos no me ayuda, desde hace siete años no me da ni un peso, tampoco ve a los niños ni los busca, perdimos comunicación”, así lo expresó Deysi Daniela Cuevas, quien acudió a las instalaciones de la Escuela de Educación, para ser parte de las Jornadas de asesorías jurídicas que organizó el Consejo Estatal Ciudadano, con el Poder Judicial del Estado. Ella es uno de tantos casos que requieren apoyo para solicitar la pensión alimenticia para sus hijos.

Deisy es vecina de la colonia José Ángel Leal, y no cuenta con el suficiente recurso para que sus 5 hijos continúen con sus estudios, su hija mayor tiene 17 años y acaba de salir de la preparatoria, ya va a la universidad, pero saben que no será fácil que pueda continuar con sus estudios; mientras que los otros menores son de 14, 12, 10 y ocho años, aún cursan su educación básica, “el papá me dejó cuando el más chico tenía años y medio, nunca nos casamos”.

Dice que no sabe donde trabaja o vive su expareja, la única información que tiene de él es dónde vive la mamá o abuela paterna de sus hijos, pero tampoco la ha apoyado, y aunque hasta el momento ella sola los ha podido sacar adelante, sabe que el padre tiene una responsabilidad legal y pendiente con ellos.

Fue uno de sus hijos quien la animo a pedir asesoría legal, “el volante de la información se lo dieron a mi hijo de 14 años, el me lo entregó y me dijo, ‘ama (sic.), quiero que lo demandes’, vine porque él me lo pidió”, dijo la entrevistada.

Ella cree que este programa es una buena idea, sobre todo porque está a su alcance y es que siempre son muchas vueltas o trámites y al final considera que no se arregla nada, “yo ya había empezado el trámite, allá donde están los abogados gratis, que apenas están estudiando y se organizó la primera audiencia, pero no se presentó, fueron puras largas, y para mí difícil porque a veces no tenía para los camiones, por eso la verdad ya no tengo mucha esperanza, pero a ver qué me dicen”, señaló Deisy, quien ha decidido hacer de nuevo el esfuerzo, sobre todo por el bienestar de sus hijos.