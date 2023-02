Fieles católicos de Durango acuden a Catedral a recibir la ceniza

"Polvo eres y en polvo te convertirás; arrepiéntete y creé en el Evangelio", con esta frase usada por cada sacerdote al momento de imponer ceniza en la frente a los creyentes católicos inicia un tiempo de gracia, se abre el itinerario espiritual de 40 días que culminará con la celebración del Misterio Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, destacó en torno a ésta celebración el arzobispo monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, quien exhortó a la comunidad para practicar ejercicios espirituales como el ayuno, oración y actos de caridad al prójimo.

Durante entrevista para el Sol de Durango, el monseñor Armendáriz Jiménez ofreció una clara explicación de lo que representa este día para los católicos y el significado que conlleva su celebración para la iglesia católica.

"Miércoles de Ceniza" es el primer día de Cuaresma dentro del calendario litúrgico católico; imponer ceniza en forma de cruz en la frente es el rito característico de esta celebración litúrgica, cuya tintura se obtiene luego de incinerar las hojas de palma bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.

"Desde el inicio los creyentes católicos debemos reconocer qué somos delante de nuestro creador, sabedores que somos creaturas suyas hechas del polvo y que al polvo volveremos. En el libro del Génesis narra que hombre y mujer fueron creados de la nada, porque el único que puede crear es Dios", explicó.

Con base en el calendario litúrgico este 2023 la Cuaresma comprende del 22 de Febrero al 6 de Abril. Es un periodo que comienza el "Miércoles de Ceniza" a las 12:00 horas y finaliza el Jueves Santo alrededor de las 5 de la tarde con la misa vespertina.

En la entrevista el líder católico destacó que al iniciarse el tiempo cuaresmal, se abre una puerta para vivir el camino de la espiritualidad, de ahí que es recomendable ayunar hasta el medio día y todos los viernes, así como hacer alguna obra de caridad, pues no basta abstenerse sino compartir con los demás.

Porque imponer ceniza en forma de cruz es una costumbre que recuerda a los que la practican que: "algún día vamos a morir y el cuerpo se va a convertir en polvo", pero en la tradición bíblica la ceniza hace referencia a un gesto de humildad, particularmente delante de Dios; recuerda al creyente de donde viene y hacia donde se dirige, porque para el pueblo judío era un símbolo que representaba la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados.

Aunque ésta celebración convoca bastante gente a los templos no basta con ello, puntualizó el prelado, porque es necesario seguir evangelizando para acercar a quiénes no van, pero reconoció que el ritual es un momento que los católicos estiman mucho. Incluso en la Semana Santa la mayoría de aquellos que no viajan si se disponen a vivir los oficios religiosos de cada día refugiándose en su fe.

Subrayó que: "la iglesia recomienda, no ordena, abstenerse de comer carnes rojas los viernes de Cuaresma y Semana Santa; es un precepto que se debe guardar en la medida de sus posibilidades. Aquí la cuestión de fondo es el sacrificio, analizar que se puede ofrecer para redimirse de los pecados, tanto personales como aquellos que se cometen en el mundo; porque así el dolor y sacrificio encuentran sentido, teniendo como ejemplo a Cristo en la cruz.

Cuando una persona en éste tiempo se abstiene de algo que le gusta está purificando su alma, pero encuentra sentido cuando se le ofrece a Dios. Todo es cuestión de fe, no se basa en un precepto, ni tampoco es una obligación, es un acto de amor promovido por la creencia que se profesa, puntualizó el arzobispo de Durango.