Alumnos toman secundaria de Lerdo por despido de maestro; salida fue por ser gay

Estudiantes de la escuela secundaria "Gral. Ignacio Comonfort", ubicada en el ejido Álvaro Obregón, en el municipio de Lerdo, Durango, tomaron las instalaciones para manifestar su inconformidad tras la baja de un maestro de la materia de español, quien supuestamente fue destituido por su orientación sexual, según señalaron.

A través de redes sociales comenzaron a circular varios videos en los que se muestra a padres de familia y alumnos manifestándose para exigir que el maestro sea restituido, además hicieron un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que intervenga en esta problemática.

Los alumnos aseguran que Yabeth Escajeda, director de la institución educativa, fabricó pruebas en contra del profesor para darlo de baja, "corrieron al profesor injustamente solo por su orientación sexual, el director dejó en claro solo por ser gay", declaró una de las menores, toda vez que afirmaron que es todo un profesional en su trabajo.

Asimismo destacó que dicha acción les pareció injusta, "lo dejaron sin trabajo solo por su orientación sexual, además de la manera en la que el director actuó ya que cambió el testimonio de madres de familia y maestras que se hicieron a favor del profesor, los cambió en contra".

Por ello exigen justicia y la restitución del catedrático, "solo por el hecho de ser gay no es razón para que corra a alguien y le quite su título, ¡homofóbicos en esta escuela no queremos!", agregó otra de las alumnas.

Finalmente los estudiantes aseguraron que de no obtener respuesta, de nueva cuenta tomarán las instalaciones de la secundaria.