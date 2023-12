Crisis económica preocupa a comerciantes de Poanas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -Comerciantes establecidos, así como personas que tiene comercios pequeños, muestran una gran preocupación por lo que les espera el próximo año en el tema económico, señalando que nunca antes había vivido un año tan difícil y sin esperanzas de que la económica mejore, recalcaron.

Varios de los comerciantes, tanto de comida como de diferentes artículos, abordaron a este corresponsal para solicitarle que se hiciera pública su preocupación, estando presentes personas que informaron tienen pequeños negocios, incluso de los llamados caseros, personas que viajan a Villa hidalgo Jalisco a traer ropa y vender en abonos por las casas, dicen que no lo harán, pues las familias ya no tienen con que comprar su mercancía.

Negocios establecidos, también señalaron que sus ventas han llegado a caer hasta en un 70 por ciento, esperando que temporada de diciembre haber si se componen algo con la esperada llegada de los paisanos de la Unión Americana, pero si reconocieron que después del próximo 15 de enero del 2024, la crisis económica para los comerciantes será mucho más grave aún.

Al cuestionarlos sobre alguna propuesta para que sus comercios mejoren, señalaron que ahora no debe de haber programas para ellos como comerciantes, pues se les ofrecen créditos para surtir mercancía, pero ahora el problema no es surtir más mercancía, el problema es que las familias no tienen con qué comprar, la solución o un aliciente es crear fuentes de empleo, empresas que tengan sueldos seguros para sus trabajadores, y dejar de depender directamente del campo, de las cosechas según el temporal.

Reconocieron que el municipio de Poanas, o la cabecera municipal Villa Unión, vive una situación un poco mejor que otros municipios, pues en esta región se tienen riegos y producción agrícola bajo invernaderos, lo que no tienen otros municipios, y aun con esas ventajas la crisis que viven en sus comercios es demasiado fuerte, pues calculan que para los primeros días del próximo año, varios comercios tendrán que cerrar sus puertas, pues no habrá circulante económico que pueda ayudar a mantener abierto el negocio.

Señalaron que la problemática que se vive es muy difícil que lo pueda solucionar un gobierno municipal, prácticamente es imposible, pero si se pueden hacer gestiones con el gobierno del Estado y federal, con empresas y personas que generen fuentes de empleo, el empleo que tenga sueldos seguros para las familias, puede sacar adelante la grave problemática que se tiene en este momento, pero eso reconocieron, no se logra de un día para otro, hay que trabajar e insistir mucho para que lo puedan lograr las autoridades de los tres niveles.