Denuncian presunta negligencia médica en ISSSTE y maltrato a una mujer grave

Gómez Palacio, Durango (OEM).- En las afueras de la entrada principal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Gómez Palacio, Luz María Zamora Montelongo, hizo pública su inconformidad ya que a su hermana María Teresa de 44 años le detectaron un tumor en el cerebro y a juicio personal no le han dado la atención debida en dicha institución.

Al respecto, Zamora Montelongo, reveló que desde un inicio le han dicho a su hermana que en esta institución hay que continuar con todo un proceso y protocolo de atención, además en el área de especialidad le dieron a conocer que luego de un estudio realizado a través de una tomografía el tumor se encuentra en una de la que no es viable practicarle la cirugía.

César Guillermo Mendoza, director del ISSSTE en Gómez Palacio, dio a conocer que se la ha dado la atención requerida./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“El estado de salud de mi hermana es que tiene un tumor cerebral con un edema cerebral, inflamación, afasia de lenguaje y algunas otras complicaciones, ella está consciente, no ha perdido el razonamiento, sin embargo no puede comunicarse; es un proceso, un trámite y tiene que esperar en casa, nos aclaraba el doctor que por cirugía ya no se puede hacer nada, no se puede realizar ni siquiera una biopsia para confirmar que es metástasis de cáncer de mama, no hay más que medicamentos convencionales en casa y que espere ahí el proceso para saber en qué momento puede ser trasladada a la ciudad de Durango a recibir el tratamiento quimioterapia y radioterapia que ella requiere”, añadió.

Imagen Ilustrativa | Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Durango

“Ahorita yo exijo que mi hermana reciba la atención adecuada que necesita, que sea canalizada y enviada el día de hoy a la ciudad de Durango capital para que sea atendida por el médico oncólogo en radiología y en quimioterapia y le den el tratamiento adecuado”, sostuvo.

Confirmó que María Teresa es una mujer de 44 años de edad con una vida productiva ya que es directora de un jardín de niños en la Región Lagunera de Durango.

Ante ello, y consultado por esta casa editorial, César Guillermo Mendoza, director del ISSSTE en Gómez Palacio, dio a conocer que se la ha dado la atención requerida y que se deben seguir todos los protocolos que indica el hospital, negó que se trata de un caso de negligencia.

Imagen ilustrativa | Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“La señora tiene un antecedente de cáncer de mama, ya fue tratado en Oncología en Torreón, Coahuila, y ahora de un cierto tiempo para acá presentaba cefalea, después cuando ingresa aquí se le piden estudios y se le detecta una tumoración cerebral, realmente la resonancia se obtuvo el viernes ya muy tarde y obviamente el especialista de tarde ya no estaba en turno, pidieron una opinión a especialistas en medio privado y pues eso generó la inquietud de los familiares”.

Cuestionado sobre el proceso y de si se trata de una negligencia, reiteró que se le ha dado toda la atención que necesita la paciente, “hoy mismo va a ser atendida para ser trasladada”, añadió.

Respondió sobre si era cierto que en el ISSSTE no cuentan con suficiente equipo, añadió que no es así, además cuentan con equipamiento de última generación para realizar tomografías, “tenemos un tomógrafo de 128 cortes que acabamos e recibir, realmente los estudios se le han hecho, una tomografía para una tumoración cerebral, se mandó subrogar la resonancia magnética, pero no, los estudios se le han hecho los que requiere, los que necesita”, sostuvo.

Aclaró que el tratamiento se dará de acuerdo a cómo vaya avanzando el proceso de este caso.