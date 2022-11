Para labores ITD unidad de distancia en Canatlán

CANATALÁN, Dgo. (OEM).- Personal que labora en el Instituto Tecnológico de Durango, unidad a distancia Canatlán, está en paro de actividades debido a la falta de pago del salario correspondiente al mes de octubre.

El día de hoy (jueves) y mañana viernes estamos de brazos caídos y no habrá clases en ninguna de las nueve unidades a distancia del Instituto Tecnológico de Durango, informó Celeste Soto Díaz, directora del Instituto Tecnológico de Durango, unidad a distancia Canatlán.

"El problema es que están sufriendo la falta de recurso en educación a distancia, no hay recurso para poder pagar los salarios del mes de octubre, que ya terminó, igualmente a los asesores no les han cubierto las clases que han impartido de agosto al mes de octubre, son maestros del ITD que trabajan a distancia", dijo la informante.

Son cerca de 100 trabajadores en la educación a distancia y de los municipios, son aproximadamente 70 en las UAD, ocho de ellos en Canatlán, precisó.

Jueves y viernes estaremos de brazos caídos, sin clase, sin movimiento, la escuela permanecerá abierta y sin actividad alguna, reiteró.

Respondió que no están sindicalizados, que trabajan por honorarios; la situación de Educación a Distancia se ha tornado difícil y buscamos una solución pronta para nuestra problemática, porque cada cambio de gobierno, cada año se tiene que firmar un convenio para que el recurso pueda llegar al programa Unidad a Distancia y se pueda solventar las unidades, el pago a trabajadores y por ende dar el servicio a los alumnos, aseveró.

La directora Isela Flores Montenegro, del ITD, dice que desde junio no percibe el apoyo del gobierno del estado, hizo maniobras para cubrir salarios hasta el mes de septiembre y dice que no puede hacer algo más, que se agotaron los recursos y que el gobernador Esteban Villegas no los ha podido recibir para solucionar la problemática.

El modelo de educación a distancia nació hace 19 años. En el 2003. Somos pioneros en el modelo y la unidad de Canatlán y Vicente Guerrero son las primeras en estar arrancar con el modelo dentro del Estado. Luego se fueron abriendo las otras unidades en municipios como. Nazas. Rodeo. Cuencamé. Mezquital. Nuevo Ideal. San Juan del río y Tamazula, recordó.

Este modelo ha sido ejemplo para los tecnológicos del resto del país. Ésta modalidad demostró ser funcional para los estudiantes ya que tenemos egresados de la unidad Canatlán trabajando en el país de España así como empresas reconocidas a nivel internacional como Toyota y Yazaki, teniendo presencia en varios estados de la República demostrando con ello la capacidad y calidad de nuestros egresados, puntualizó

En estos momentos las unidades a distancia están en riesgo de cerrarse ya que el tecnológico no ha recibido la aportación correspondiente para el pago de cerca de 100 trabajadores entre docentes. Administrativos. Tutores. Etc. Aquí en Canatlán somos 8 trabajadores de los cuales algunos son el único sustento para sus familias. Tenemos cuentas por pagar. Tenemos hijos que proteger. Y necesidades básicas por solventar, reiteró.