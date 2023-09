CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Una vez que se ponga en marcha el proyecto de Agua Saludable para la Laguna en su primera etapa en el mes de diciembre, serán 33 comunidades ejidales que no se les abastecerá, de ahí que seguirán funcionando al menos el 50 por ciento de los pozos para dotar del vital liquido a los habitantes de esos ejidos.

Así lo informó el alcalde Homero Martínez Cabrera, al término de la sesión de cabildo, agregó esta es la primera etapa de dicho proyecto y que se va a entregar agua para la ciudad, sin embargo de acuerdo al cronograma que trae la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es que en el mes de agosto del 2024 se concluirá este proyecto para abastecer a la totalidad del municipio de Lerdo.

Comentó que el municipio de Lerdo cuenta alrededor de 160 mil habitantes, de ahí que de las 33 comunidades ejidales que no entran en la primera etapa del proyecto sería un 40 por ciento de la población lerdense, pero se irán incorporando una vez que concluya los trabajos de agua saludable para la laguna.

Primer etapa del proyecto Agua Saludable para la Laguna no integrará 33 ejidos./ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Homero Martínez indicó qué Conagua les entregará agua a toda la comunidad que está por la ribera del río Nazas, es decir León Guzmán, Juana García, Sapioris, entre otros, pero lo que no está contemplado es, ni hablado, son en las áreas más alejadas de la ciudad y que sean las 33 comunidades que no entraron en esta primera etapa al proyecto de ASL, tales como, Villa de Nazareno, Pancho Villa, la campana, Nazareno tres, picardías, siete libres, La Unión, Nazareno de abajo, palomas, la mina, la luz, rancho güero, el capricho entre otros que no están contemplados en la primera etapa.

Lo que puedo destacar es que en el mes de diciembre el municipio de Lerdo sea el primero en este proyecto piloto y que le entreguen agua y yeso vendrá ayudar financieramente, porque se quitaría la carga económica de la Comisión Federal de electricidad, así como mantenimiento de pozos, perforación entre otras.

Asimismo el presidente municipal indicó qué en el mes de diciembre dentro de lo que es el proyecto original les estarán entregando 350 litros de agua por segundo en esta primera etapa, sin embargo actualmente estamos metiendo 720 litros de agua por segundo a la Red hidráulica, de ahí que no se van a detener todos los pozos de extracción de agua hasta en tanto se tenga el abastecimiento para toda la población la atención.