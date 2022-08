Respeto a la comunidad LGBT+: Susy Torrecillas

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“Reitero y reafirmo la postura de respeto hacia todas las comunidades LGBTTTIQ, al igual que todas las voces y todas las personas, pero lo que está pasando ahora es que existe una orden de un juez para que en la próxima sesión del Congreso del Estado se pueda abordar el dictamen en el pleno para su votación”, afirmó la diputada local del distrito XIII con cabecera en Lerdo, Susy Torrecillas Salazar.

Dejó en claro que este dictamen ya está aprobado en la Comisión de diputados del área de Derechos Humanos que en la pasada legislatura fue emitida pero no la subieron al pleno por miedo al “qué dirán”, al “tabú”.

Respecto a si se sigue enfrentando a una sociedad conservadora, Susy Torrecillas señaló, “sí, pero también abierta a tener una cercanía con todos los grupos y este martes estaré en la ciudad capital para seguir platicando con la mayoría de las gentes”, dijo.

Asimismo, la legisladora local lagunera recalcó su respeto para quienes encabezan los grupos LGBTTTIQ más, pues además tanto en redes sociales y medios de comunicación el tema está vigente.

Pedimos al @CongresoDurango al Presidente de la junta @RLopezPescador y las fracciones parlamentarias que se escuchen TODAS las voces, que sean plurales con los ciudadanos del estado, no solo con la iglesia y se respeten los derechos humanos. pic.twitter.com/OWOZ6wUSWp — Alan Espinosa de la O (@alanspinosa) August 4, 2022

“El sentido de mi voto, ya lo dije con anterioridad, ya saben cómo es mi postura, lo he manifestado a través y no sólo en una declaración, sino durante todo mi trabajo, mis propuestas de campaña que es escuchando a la ciudadanía de mi distrito quienes así lo han pedido y pues así mantengo mis propias convicciones, pero escucho a toda la gente”, indicó.

Aunque no mencionó su sentido de votación, dejó entrever que será en sentido negativo, ya que es el sentir de la ciudadanía, pero esto no será dicho hasta la sesión del Congreso que en breve será convocada y donde seré promotora de que ya se haga, porque quiero ser factor de unidad y no de diferenciación de la gente, pues soy promotora de la paz social.









Primer informe de actividades legislativas

Por otro lado, Susy Torrecilla anunció que el próximo 17 de agosto voy a dar mi informe de actividades legislativas en el Vivero Forestal Lerdo también conocido como parque las “Auras”, donde informaré desde las iniciativas que he subido al Congreso del Estado y que sólo han sido con base a las peticiones, comentarios y solicitudes de la gente.