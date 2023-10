Preparan manifestación trabajadores del PJF por eliminación de fideicomisos

Trabajadores adheridos a la Sección XVI del Sindicato al servicio del Poder Judicial en Durango, se unirán este martes 17 de octubre a la manifestación pacifica que durante una hora se realizará en todo el país en protesta a las medidas que desde la Cámara de Diputados quieren aplicar, señaló el dirigente en la entidad, Roberto Carlos Ozuna García, al aclarar que evitarán al máximo entorpecer las actividades laborales.

En entrevista para El Sol de Durango, el dirigente sindical manifestó la postura de inconformidad que existe en el Poder Judicial de la Federación por lo que consideran una injerencia en su autonomía como organismo.

Detalló que la primera acción realizada este lunes en el complejo de edificios que alberga al Centro de Justicia Penal Federal en esta capital, fue la colocación de lonas a través de las cuales hacen manifiesta su inconformidad por las iniciativas que desde el Poder Legislativo se han presentado para ejercer fuertes recortes a su presupuesto. Aunque esta actividad fue antes de su horario laboral.

En base a la disposición de la dirigencia nacional de su organización, añadió el entrevistado, para este martes 17 de octubre habrá una manifestación pacífica en cada una de las representaciones del PJF en los estados. no habrá paro de labores, aclaró.

Destacó que en este Centro de Justicia Penal Federal de Durango laboran poco más de 400 trabajadores, entre los cuales 353 están adheridos a la sección XVI del Sindicato. Por lo pronto solo habrá esa movilización y esperarán indicaciones a nivel central.

Insistió Ozuna García que la motivación de éstas inconformidades es por la serie de ataques que esta sufriendo el Poder Judicial de la Federación, orquestados por algunos diputados y desde Palacio Nacional. Aunque dejo en claro que la situación puede cambiar de un momento a otro, dependiendo del avance de las negociaciones que se tienen a nivel central.





Dijo además que la prioridad como servidores públicos es que no se entorpezca la actividad laboral en todas las oficinas del Poder Judicial Federal, aunque no se descarta que puedan llegar al paro nacional como medida extrema en caso de no lograr acuerdos.