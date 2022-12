Vandalismo, un problema en colonias y fraccionamientos: Omar Carrazco

En algunas colonias o fraccionamientos de Durango capital, hablando de luminarias y alumbrado público “vemos que inclusive la gente vandaliza con el objetivo de que no haya luz”, pero más que emprender una acción legal por parte del Gobierno Municipal, se busca que la gente sea consiente del trabajo que se está realizando para mejorar las condiciones de la ciudad.

Te recomendamos: Más de 300 escuelas vandalizadas durante la pandemia: SEED

Omar Carrazco Chávez, titular de Servicios Públicos Municipales, comentó que sería lamentable tener que iniciar una acción legal en contra de alguien por vandalismo, y aunque aclaró que no se tiene cuantificado cuánto dinero se pierde por este motivo, es de imaginarse que es una cantidad importante.

Por ejemplo lo que ocurre en una avenida, “prácticamente se roban totalmente todo el cableado, de alrededor de 250 metros, que van en deterioro del ayuntamiento y de la gente que vive en la capital”, por tal motivo se hace el llamado a la ciudadanía a cuidar los espacios y el patrimonio.

Mencionó también el caso de las nochebuenas que fueron colocadas en diferentes plazas y áreas verdes como parte de la decoración navideña, hubo gente que el primer día de la colocación, “no solo se las llevó, sino las vandalizó”, se perdieron unas 450 nochebuenas.

“Nos cuesta, cuesta no solo al ayuntamiento, sino a todos, porque al fin y al cabo, como en las nochebuenas es dinero de todos los contribuyentes que pagamos”, por eso se pide que no se afecte no solo el alumbrado navideño, sino el alumbrado público en general.

Entre las zonas que presentan mayor conflicto de vandalismo, se encuentran las colonias Las Palmas, Palma Alta y PT, pero ya se instalaron entre 25 y 30 luminarias.

Puntualizó que en cuanto a las luminarias para cubrir al 100% el municipio, se requiere mucho recurso, pero se ha avanzado en la situación, y donde hay mayor demanda, es en colonias de reciente creación, como el caso de las que se encuentran sobre la vialidad Primo de Verdad, donde no hay suficiente cobertura.

“Tenemos una problemática, los líderes hacen señalamientos y peticiones en colonias de reciente creación y fundación”, que tengan alumbrado es lo ideal, pero tienen que cumplir con cierto ordenamiento jurídico.

Policiaca Roban dos veces la escuela "Libertad y Progreso" en Gómez Palacio

El director detalló que a la dependencia le corresponde cuidar los servicios públicos de casi 400 espacios y áreas verdes que hay en la ciudad, y además del personal de la propia dependencia, se apoyan de personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), para cuidar estos espacios, en el caso del vandalismo dentro de las unidades deportivas, dijo que corresponde al Instituto Municipal del Deporte, tener esa información.