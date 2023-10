Viejita se aparece en el Panteón de Oriente; joven narra escalofriante experiencia

“Lo paranormal no conoce horarios, no es el cliché que te dice de la medianoche, que si juegas la ouija, o que te habla de los típicos fantasmas traslucidos que se esconden detrás de un mueble”, esto es un fake, declaró para El Sol de Durango Leo Santana, director de Dark Angel Tours, previo a narrar algunas de las experiencias realmente paranormales que ha vivido al interior del Panteón de Oriente.

Una de tantas anécdotas, dijo, le sucedió alrededor de las 18:00 horas; que cabe precisar, él considera que el horario más bello del panteón es entre 18:00 y 20:00 horas, con un atardecer, sin sepultureros laborando, todo en calma.

"...era una viejita noble que debió ser muy linda en vida, pero que quizá no sabe que sigue vagando por los pasillos del Panteón de Oriente de Durango" | Foto: Perla Rodríguez Contreras | El Sol de Durango

“Es cuando suelo ponerme mis audífonos y echarme un rondín largo y tranquilo”.

En la historia que cuenta estaba por el área moderna del Panteón de Oriente, que es por donde se encuentra la Rotonda de los Duranguenses Ilustres, cuando Leo Santana se encontró con una mujer, adulta mayor, de alrededor de 68 años de edad. La describió como la típica señora que se encuentra en la colonia vendiendo taquitos dorados, con mandil de cuadros rosado, un vestido azul, y trenzas canosas.

“Ella llevaba una vara como tipo palo de árbol, con unas sogas y de las cuales colgaban dos barricas. Iba caminando. Sentí feo, la vi batallando. Y me acerqué y le dije ‘buenas tardes señora, ya cerramos, a dónde se dirige’, y me dice bien tranquila ‘a llenar las barricas a la pileta mijo, le voy a llevar agua a mis muertitos’”.

Leo Santana vio todo normal, y se ofreció a colaborar con la señora que se veía esforzada con las barricas.

“Le dije ‘déjelas en el piso y yo le ayudo’. Las baja y yo las agarro las barricas vacías, voy a la pileta y yo la veo que viene detrás de mí; vamos a una pileta a escasos cinco metros de donde estábamos. Llego, lleno la primera y cuando volteo ya no la veo a ella y pensé se fue al lado de una lapida, está detrás de un árbol, lleno la segunda barrica, y grito ‘señora’, pero no la encuentro”.

El primer pensamiento de Leo Santana fue que la señora pudo caerse en una tumba abierta; buscó por al menos 10 metros a la redonda, y luego que no encontró lugares en riesgo donde pudo haber caído ni a la señora misma, recurrió a pedir ayuda al personal de Seguridad que custodia el panteón, para que dieran un rondín.

“Jamás salió la señora, ellos estaban a risa y risa de mi diciendo que había alucinado, que no era cierto, pero yo traía las barricas en mis manos, es una experiencia que me deja la semblanza de cómo los difuntos a veces se quedan atrapados en un momento especifico y a veces ni ellos sabes que ya no están aquí”.

"...era una viejita noble que debió ser muy linda en vida, pero que quizá no sabe que sigue vagando por los pasillos del Panteón de Oriente de Durango" | Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

No es necesario que se trate de un típico monstruo horroroso que sale de las tumbas, o la niña con cabello negro sobre la cara; ella era una viejita noble que debió ser muy linda en vida, pero que quizá no sabe que sigue vagando por los pasillos del Panteón de Oriente de Durango.