Aunque les duela, soy la carta fuerte del PAN: AO

Como la famosa gira de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, “Dos pájaros de un tiro”. Eso acaba de hacer el varias veces diputado local Antonio Ochoa cuando hace unos días soltó de su ronco pecho: “Estoy listo para ser candidato en 2021 y 2022”.

Para que vea usted, el político panista no sólo se dedica a repartir despensas en pleno coronavirus, en sus tiempos libres hace política, ah, pero eso sí, de la buena. Según él, se ha preparado para ello, ya que no se compara con la gente “muy pequeña y sin escrúpulos“. Toño se siente como el rock star de las palomitas blancas vestidas de azul.

¿Si ya se “autodestapó”, qué esperan los demás políticos que aspiran a sacrificarse por Durango? Toño no piensa como el clásico, si llego vivo al 2021… pensaré en ser candidato. El panista ya debe saber que en política no hay reversa, y que el pez por su boca muere. Nos gusta la audacia del diputado panista. Deja atrás las reglas del juego de su partido. En otros tiempos, si alguien le hubiera preguntado si quería ser candidato, hubiera contestado: “No son los tiempos, el partido está valorando a sus mejores cuadros, hombres y mujeres, y será el partido quien decida, pero si la gente me lo pide, lo pensaré”. Toño hace bien con lo que dice, son tiempos modernos y en política, en pleno siglo XXI, panista que se duerme se lo lleva la corriente.

Parafraseando al clásico, candidato sin padrino, es un pobre candidato. ¿romperá con este paradigma el inteligente diputado local? Así declaró Toño: “Yo no tengo padrinos políticos, a los del fuego amigo, aunque les duela, soy el candidato más fuerte de Acción Nacional”. Por estas declaraciones el diputado podrá pasar a la historia. ¿Alguien conoce a un político que haya llegado al poder sin tener un padrino? Nosotros tampoco. ¿O una maestra? Porque también las hay. Por ejemplo, la maestra Esther Gordillo tiene muchas ahijadas y ahijados. “Yo no tengo padrino”, si lo utiliza bien, le puede ser de mucha utilidad a Toño en sus campañas del 2021 y 2022. ¿Se imagina usted escuchando a Toño Ochoa en sus discursos diciendo: “Seré el primero en llegar al poder sin tener padrino”? Con esto ganaría la diputación federal en 2021 y en el 2022 la presidencia municipal o la gubernatura del estado.

¿Pensarán sus amigos del fuego amigo que su compañero de partido es el candidato más fuerte de Acción Nacional, les guste o no les guste? Sería muy bueno escuchar la opinión de los candidatos débiles, entre otros, Jorge Salum del Palacio, Jaime Rivas Loaiza, Lorenzo Delgadillo, Carlos Maturino, Verónica Pérez y Patricia Jiménez, que, sin duda, todos cuentan con un padrino. Para mayor información, platique con Jaime Rivas Loaiza o Carlos Maturino. ¿Toño Ochoa no tiene padrino, lo tendrán la gente a las que el diputado califica “de gente muy pequeña y sin escrúpulos”? No estaría mal recordar la frase “el hombre y su circunstancia”. La teoría del Dr. Gustavo Baz del rompecabezas, aquella que dice que si tú eres la pieza que se necesita, irán por ti hasta tú casa, y si no eres, te quedarás vestido y alborotado, con padrino o sin padrino.