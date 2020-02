Columna liberal

No juzgues mi camino, pues nunca has montado mi unicornio

De entrada queremos enviar nuestras sinceras condolencias a los familiares del licenciado Enrique Arrieta Silva por su sentido fallecimiento recién acaecido.

El habernos conocido desde aquellos lejanos días de nuestra juventud y el haber compartido sueños y experiencias, pero sobre todo habernos prodigado una amistad sincera, motiva lo anterior que algo entre nosotros se ha desprendido, pero nos haya a la vez quedado a cambio ese grato recuerdo de su persona saturado de entereza, dignidad plena, comprobada honestidad, testigos en el innegable valor de tu trabajo y obra que construiste a lo largo de tu vida, Q.H. y amigo; cumpliste pues bien tu encargo en todos los ámbitos y te auguramos un paso amigable y tranquilo en ese espacio que hoy tu espíritu transita rumbo a planos superiores.

Tenemos muchas cosas qué platicarles que muestro espacio nos será por hoy insuficiente; una de ellas es la inquietud de varias personas que nos han manifestado su desconcierto en el sentido de que si un gobierno panista solicitó oficialmente la extradición de un ex gobernador chihuahuense corrupto en demasía por el presunto desvío, fraude o robo en perjuicio de los dineros provenientes de los impuestos de los ciudadanos; es decir, tomó la decisión y se pasó a la acción de algo que por supuesto se negó hacer el gobierno priista de Peña Nieto, porque evidentemente siempre le estuvieron solapando y protegiendo de tal ilícito.

El desconcierto de esas voces en Durango, es por qué aquí no se ha hecho lo propio con quien fungió como secretaria de Finanzas del gobierno estatal anterior. Ni una nota, ni un informe y que por lo tanto ello conlleva a pensar que nadie sabe, nadie supo, así como igualmente ha venido sucediendo con los actos de corrupción de la pasada administración municipal local, puro bla bla bla desde la campaña política y lo que va de la presente administración. Y luego critican a los ciudadanos que por qué no salen a votar.

En otro tema, ahora sí y por si hubiera alguna duda de quiénes son los que están provocando la división entre los ciudadanos del país, el empresario y súper millonario Claudio X González se quitó la capucha y declaró ante la prensa que no sólo va a organizar a los ciudadanos, sino hasta patrocinar los amparos en contra del gobierno de AMLO en varias dependencias, como si él estuviera libre de culpa. En esa campaña creará una red de abogados en todo el país, sumándose a esa estrategia de inicio Fernando Treviño Núñez, presidente en Puebla de la Coparmex; ¿más claro?

También nos queda claro que ese tipo de empresarios no han renunciado a emprender negocios que al amparo de gobiernos corruptos les dejaron muy cuantiosas fortunas y seguirán intentando el desorden social con aviesos fines que son fáciles de adivinar como es el caso también de los grandes hoteleros que con argucias solapadas por anteriores gobiernos se han venido apropiando de marismas, playas, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas y solapados obvio, por las autoridades del ramo, llámense de turismo, patrimonio territorial, Semarnat, estos últimos a quienes no les ha temblado la mano para firmar estudios de impacto ambiental lenones bajo los cuales se arrasa con vastas extensiones de manglares ocasionando extinción de especies vegetales y faunísticas atentando gravemente contra ecosistemas y más aún, despojando o robando en despoblado a los habitantes o propietarios de esos terrenos ejidales, comunales y hasta de pequeños propietarios.

Por eso se conjuntan esos obscuros intereses en contra del gobierno federal, porque así como se están dando las cosas les están cortando no las gotas, sino el torrente de dinero corrompido, pero que a ellos les sabe a gloria ya que su conciencia está tan corrompida que desde lejos se capta la fetidez de su pudrición.

Y son precisamente esas voces las que se oponen a que se eliminen los puentes que en complicidad gobiernos anteriores de derecha los decretaron para favorecer esos capitales que le lloran a la derrama económica que les generan y como segundo objetivo y desde tiempos de Salinas de Gortari es ir desapareciendo nuestra historia para alejar de nuestra conciencia cívica el recuerdo de nuestros orígenes, nuestros héroes, así como sus gestas llenas de páginas gloriosas, a la vez de sus sacrificios, no sólo de ellos, sino hasta la vida misma de su familia y la propia; igualmente para demeritar la educación pública para favorecer a la privada.

Estuvimos presentes con un padre de familia que le ayudaba a su hijita que cursa el 5º año de primaria y en repaso de la tarea de historia patria le preguntó a la niña que qué señora se distinguió en la guerra de reforma y contestó “La contadora…. este…la contadora, no, no me acuerdo como se llamaba” y esto no es privativo de alumnos de primaria y secundaria, sino hasta de bachillerato.

Ya no nos asombra lo persistencia de agrupaciones o asociaciones de empresarios, políticos, etc. en su afán de desprestigiar todo lo que emprende el gobierno federal. Hace unos días se quejaban los constructores de que el gobierno central canalizaba todos los contratos a empresas foráneas, cuando que el compromiso era que se iba a dar preferencia a empresas locales.

No fueron tarde por la respuesta al comprobarles la autoridad de la SCT que el número, mayor de contratos se ha dado a las empresas de nuestra entidad y un menor porcentaje a las foráneas. O sea que les desmintieron que a los de aquí no se les asignaba nada. Luego le buscaron por otro lado; ah bueno, pero es que aquí se nos asignan contratos menores y a los foráneos los de mayor presupuesto.

Lo que sí es cierto que muchos constructores, no todos, han quedado mal, pues se les ha evidenciado oficial y públicamente de realizar obras y no terminarlas y otras que fueron pagadas y no realizadas, o hechas de mala calidad, por eso se tomó la determinación de que los militares construyeran el aeropuerto de Santa Lucía y no como los que construían el de Texcoco donde quedó demostrado que no se condujeron con la debida honestidad.

Nos van a disculpar quienes se sientan aludidos, pero nos gusta ser directos y en ese quehacer pisamos callos de quienes ni siquiera conocemos personalmente sino a través de sus hechos, como la incredulidad que despierta la de los líderes locales campesinos de la CNC cuando declararon que están ahí sin cobrar sueldo, que lo hacen sólo por el puro amor a la camiseta. Órale.

En relación a lo anterior, nos permitimos completar la frase del título de esta entrega y que dice así“ No juzgues mi camino o mi locura, pues nunca has caminado en mis zapatos ni montado mi unicornio” por supuesto que esa frase no es nuestra, pero nos queda a la medida o si les parece esta otra más a la mexicana, “No soy monedita de oro pa’ caerle bien a todos”, esto en función de nuestra manera directa, aunque incómoda para algunos, de comunicarnos con ustedes gentiles lectores.