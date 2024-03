Columna liberal

El valor de Maximiliano frente al valor de Juárez





Tal vez para Europa y más significativamente para Francia, Maximiliano de Habsburgo no signifique tanto históricamente hablando como el nombre de Benito Juárez para México, aún cuando el emperador tuvo muchas virtudes y valor, pero no se comparan con las del indio de Guelatao, mas y como dijo Jack el Destripador “ vayamos por partes” Resulta que las condiciones en que se desarrollaron sus actuaciones fueron muy diferentes, porque Maximiliano, aunque engañado por mexicanos traidores a su patria, éste les creyó que iban en representación de un congreso y pueblo para que aceptara ser emperador de México.

Fue así que aceptó y con el respaldo de 30 mil soldados del ejército francés, más las fuerzas nacionales armadas disidentes comandadas por el Gral. Miramón, pues pensaron y pensaron mal que aquello era pan comido, pero no, nunca se les ocurrió cerciorarse de la realidad que se vivía en México ni del tamaño y grandeza del corazón y patriotismo de su pueblo, guiado por un indio zapoteca que fungía como presidente y un grupo de liberales de una estatura que como se les sigue considerando hoy en día que “ parecían gigantes” Ciertamente el emperador poseía grandes virtudes como el humanismo, pues en una visita a una hacienda que hicieron él y su esposa, vieron las condiciones infrahumanas en que vivían los peones y sus familias y le recomendaron al hacendado entre otras cosas que les proporcionaran la atención médica. Y fue dictando disposiciones que iban desconcertando a los conservadores que lo trajeron, pues él se pronunciaba por un gobierno más acercado y en beneficio del pueblo. Sería tal vez porque tanto él como Juárez contaban con la más alta graduación dentro de la masonería. Tenía agallas el emperador eso que ni qué , ya que vislumbrándose ya la caída del imperio, le aconsejaron que regresara a Europa y salvara su vida y él se negó y prefirió luchar hasta el final por su sueño.

Más aún, en la batalla final del sitio de Querétaro el 27 de Abril de 1867 hubo un momento y precisamente cuando el Gral. Miramón se lanzó precipitadamente sobre la división del Gral. Corona y fue tan rápido ese movimiento que quedaron expuestos los liberales a tiro de fusil, pero fue tan intenso el combate en la línea de la garita de Calleja cuando finalmente el ejército liberal pudo resistir dos horas y empezó a imponerse, cuando apareció el emperador Maximiliano al mando de un cuerpo de infantería y bajó del punto de San Francisquito para batirse para reforzar la columna imperialista.

Pero nada se compara con el valor del pueblo mexicano que resistió tanto infortunio porque su decisión inquebrantable de luchar por su patria fue a costa de grandes y múltiples hazañas tanto gloriosas como dolorosas, pero obvio, se precisaba de guías y líderes con un espíritu nacionalista a toda prueba como lo fueron Juárez a la cabeza y un grupo de liberales mexicanos que entre todos lograron la restauración de la república.

Actualmente esa lucha entre conservadores y liberales no ha terminado y desgraciadamente esas mentes enfermizas de la derecha insisten en socavar los avances del pueblo mexicano sacrificando sus logros para beneficio de unas cuantas minorías que no tienen empacho de acudir al extranjero evocando a los traidores mexicanos que fueron a Miramar sólo con el objetivo egoísta de satisfacer sus perversos anhelos e intereses. Y decimos que la historia se repite porque los traidores que fueron a ofrecer la nación a Europa fueron el alto clero católico, la clase política reaccionaria y los grandes económicos, los mismos que estamos viendo hoy en las reuniones y talleres de conservadores en el bajío mexicano, responsables de crear el caos y la polarización del país, empiezan a manejar la fraseología negra como “ Claudia Sheumban es judía, no católica “ AMLO es ateo y satánico “