Columna liberal

Rescatemos pronto a nuestros jóvenes





Muchas cosas están pasando en la actualidad entre ellas el alejamiento de los jóvenes en varios ámbitos, pero más preocupantemente de lo que es del núcleo familiar. El problema tiene su origen principalmente en los nuevos métodos o sistemas de comunicación a base de los modernos celulares y las famosas tabletas. A toda hora los jóvenes en las familias ni a la hora de la comida sueltan dichos aparatos, dándose en consecuencia la pérdida de la comunicación y relación familiar.

Este rompimiento claro que trae consigo otras complicaciones, La gente nueva ya no quiere saber nada de nuestra historia ni de los héroes o personajes que dieron vida y forma a nuestra nación. Todavía en los últimos movimientos de lucha social en pro de un mejor país, lucharon en ello adultos al lado de los jóvenes como José Revueltas, Marcué Pardiñas, Demetrio Vallejo, Othón Salazar, Campa, Carlos Montemayor, los hermanos Gaytán y varios maestros jóvenes, sí, los del asalto al cuartel militar de C. Madera, Chih. Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Alvaro Ríos, etc. Pero hoy se les pregunta a los chicos quién fue Guillermo Prieto, El Nigromante, Melchor Ocampo, Santos Degollado, el Pensador Mexicano, el Gral. Mariano Escobedo, Lázaro Cárdenas, etc. y nos responden “ Sepa” .

Nuestra nación ha padecido episodios muy dolorosos, desde la invasión de los españoles, la esclavitud, las de Francia, E.U. golpes de estado, guerras intestinas, etc. y todo ello costó muchísimas vidas, estancamiento, etc. y por nada desearíamos que nos volviera a suceder, de ahí la máxima que deseamos medite nuestra juventud de “ Pueblo que olvida su historia, está obligado a repetirla” .

Esa pérdida de comunicación o aislamiento no es privativo de México, sino que ese fenómeno es mundial, tiene su origen en los modelos modernos de la mercadotecnia y la nueva tecnología de los sistemas de comunicación que han ido aislando el interés por los libros, la prensa escrita, la TV. y los suplan los celulares, tabletas y su conexión con las redes sociales, bots, etc. y la pregunta obligada sería ¿ Hay algunas naciones, grupos empresariales, etc. que busquen aislar a los componentes del tejido social de todos los países del orbe para en un determinado caso o momento intervenir en un pueblo desconectado y por tanto débil y presa fácil de algún objetivo?

Cuánto deseamos que los candidatos que hoy andan en campaña política se interesaran sentida y sinceramente por rescatar a quienes el día de mañana serán los conductores de nuestro país y no solamente por su voto, por ser este sector un número determinante y muy decisivo, recordemos que Fox triunfó con el voto de jóvenes que estaban muy dolidos y resentidos por el abandono del gobierno; y que lo que menos queremos es que vayan a ser una especie de robots sin sentimientos hacia su familia, su país, la naturaleza y la humanidad misma. Algo así como los chicos de varios países en Harvard, a quienes prepararon para gobernar a través de ellos en sus respectivos lugares de origen sin recurrir a los golpes de estado. Pero la anterior problemática no es responsabilidad de un solo sector de la sociedad o varios, por ello conminamos a la juventud actual de que mediten y contribuyan en las soluciones o como decía un culto editorialista de este medio “ Jóvenes, volver a pensar”.