Columna liberal

Obras de mala calidad

Primero unas merecidas flores. No es posible que no volteemos a mirar a esos lugares donde monjitas dan consuelo, atenciones y amor hasta sus últimos días a los seres humanos que por las razones que sean han ido a parar a los asilos.

Y de verdad lo hacen ellas por una real vocación y entrega, sin un salario y sin esperar a que se los reconozca nadie. Como solamente conocemos personalmente dos asilos aquí en Durango, por eso es que damos razón de lo que ahí sucede, uno de ellos que está sobre calle Cuauhtémoc y otro por Paloma de esta ciudad capital, (ellas, las monjitas), ni tiempo se darían para leer estas palabras que les dedicamos con mucho cariño que son a nombre propio y de quienes están en sus manos.

Van las de cal. Ya lo decíamos que algo está podrido en Dinamarca, mire usted si no que Martha Olivia García y Ricardo García de León, él en su calidad de presidente de la Asociación de Constructores de la Rep. Mexicana o sea que sí saben lo que están diciendo y denunciando públicamente; confirman pues las evidencias que hemos señalado públicamente respecto a la obra de mala calidad o no hecha pero sí cobradas, esto en relación a la obra pública asignada por los tres órdenes de gobierno y no sólo eso, sino el monopolio en las adjudicaciones y señalan específicamente del monopolio a la CMIC en lo que es la adjudicación y ejecución de los contratos.

Nosotros percibimos que si bien es hasta un derecho denunciar estas prácticas, con tan sólo ello se deberían comprometer las autoridades a investigar, o sea, aún siendo denuncia pública, pero ya vemos que no, igualmente percibimos que el hacer la denuncia ante la autoridad, eso no nos llevaría a ningún lado como lo recomienda la autoridad, por esto.

De antemano se sabe que tanto en la SCT como en la SECOPE no procedería ninguna denuncia por ser parte esas dependencias del problema, como tampoco en las demás autoridades y hablamos con hechos. Recientemente en el camino a La Flor las autoridades ejidales denunciaron que no se terminó dicha carretera, inclusive en las imágenes que mostró un noticiero se pudo evidenciar el resultado de la mala calidad del material empleado y no pasó nada.

Recordamos que una comisión de autoridades municipales y otros acompañantes se disponían a cruzar un puente a pie y casi a medio camino se derrumbó, teniendo esas personas la fortuna de regresar corriendo evitando así una tragedia. Otro puente que a un año de construido y sin mediar corrientes de agua colapsó en San José de Gracia. Hará cosa de tres años no se aprobaba en el Congreso la cuenta pública de varios municipios en virtud de que la Contraloría del Estado había detectado obra no hecha, hecha a medias o con materiales que no aseguraban trabajos de calidad.

Y qué pasó, pues nada; lo mínimo que se debió hacer era obligar a los contratistas a volver a hacer los trabajos, hacer efectiva la fianza o de plano que devolvieran lo que habían cobrado, o bien demandar ante la fiscalía. Así que con esos antecedentes denunciar es echarse broncas con el gobierno y perder el tiempo. La pregunta obligada es: ¿Aceptarían las autoridades la participación ciudadana y organismos externos calificados para supervisiones? Ya se presupone la respuesta.

Nos tocó la fortuna de conocer a la brillante cantante Fany Anitúa, cuando ya pasados sus años de gloria estuvo impartiendo clases de canto en el Instituto Juárez, David Reynoso, cuando aquí era repartidor de una compañía refresquera, lo contrataron de extra en una película y de ahí se fue para arriba; eso nos hace recordar que Durango antaño fue prolijo en personas famosas y de mucho talento como Dolores del Río, Nelly Campobello, Andrea Palma, Armando Navarro, Guadalupe Victoria, Pancho Villa, Francisco González de la Vega, etc. y hoy como que nos hemos eclipsado.

Deberíamos apoyar e impulsar a nuestros valores que muestren dones y talento.