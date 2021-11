Columna liberal

Ah qué diputados tan mentirosos como ineficientes





Al referirnos a los diputados, nos estaremos refiriendo tanto de los locales como los federales por la siguiente situación que es su de falta de seriedad, de ética y honestidad y lo decimos por esto:

Cuando como candidatos del PRIAN para ocupar una curul, todos manejaron el gancho que de llegar a San Lázaro conseguirían un mayor presupuesto para Durango, que lograrían traer a la entidad más obra, la construcción de la presa El Tunal ll y quién sabe cuántas echadas más, como si se tratara de llegar a la cámara federal, subirse a la tribuna, despotricar, amenazar y hasta insultar y ya con eso se les iban a autorizaban sus propuestas y qué paso, que mucha gente les creyó; pero eso sí, ya son diputados federales ganando una lanota y a seguir engañando y preparando el terreno para el 2022.

También así mintieron cuando candidatos a diputados locales montaban esos mismos slogan que “porque voy a lograr los recursos que a Durango le pertenecen y tiene derecho”, dijo un líder obrero y pues lo logró, es decir ser diputado local, pero de los recursos para el Estado que prometió nada y ahora eluden su falta de honestidad diciendo que López Obrador no quiere a Durango, que castiga a nuestra entidad y cosas por el estilo, siendo que lo restringido de los presupuestos es general para toda la república y antes nos mandan dinero, pues nuestro Estado sólo recaba el 10% del 100% que nos manda Hacienda. Y luego nos autorizan alguna obra como los más de 12 mil millones de pesos para ASPL y a meter amparos para que no se lleve a cabo el proyecto. Siendo honestos, aceptemos que somos gente medio difícil y muy batallosa.

Y la mera verdad, se quedaron impuestos tanto los legisladores prianistas como funcionarios de la misma extracción, al igual que los pajecitos del agonizante PRD, que a través de moches levantaban el dedo los primeros para aprobar las iniciativas del presidente y los funcionarios con abultados presupuestos, pues a desaparecerlos en obras fantasmas o desvíos injustificados y no se diga de los endeudamientos de sus estados para ya saliendo arrasar con los recursos, dejando temblando las arcas y pues qué agusto se la llevaban.

Enseguida vamos a hacer referencia a peticiones hechas tanto local como a nivel nacional sobre varias necesidades sin que se hayan tomado en cuenta como por ejemplo la presa El Tunal ll. Allá por el 2007, Eduardo Sánchez Ortiz en su carácter de dirigente estatal de la masonería presentó el Gobierno del Estado el anteproyecto para la construcción de la referida presa y enterando del mismo al gobierno federal y pues no pasó nada y así siguieron las gestiones de parte de varios entes como la Fraternidad Forestal Durango, A.C. hizo lo propio con los mismos resultados ante los gobiernos de origen priistas y panistas. Ah, pero hoy que los prianistas no son gobierno vociferan airadamente que el gobierno de la 4T no le interesa Durango, que no nos quiere, y hasta se engallan diciendo que nos tiene miedo y cosas por el estilo.

Sin ser adivinos ni cosa que se le parezca podremos asegurarles que si los astros se alinean y ya sea gobernador o gobernadora de Morena que le toque el próximo sexenio dirigir los destinos de esta entidad, se cristalizarán varios de los sueños que beneficiarán a esta tan olvidada tierra de gobiernos de extracción conservadora tan llena de mochos reaccionarios, sobre todo en esta levítica ciudad capital.