Comentarios constitucionales

Un paso adelante en la demanda contra de fabricantes de armas





Fue revertida la decisión del juez federal Dennis Saylor, quien había desechado la demanda que presentó el Estado mexicano en contra de once fabricantes de armas de los Estados Unidos de América, por ende, regresará el caso a la Corte de Massachusetts para que conozca de él. Así fue determinado por una Corte de Apelaciones del Primer Circuito.

Como antecedente tenemos que México, por conducto de su cancillería, en los primeros días de agosto de 2023, presentó demanda civil en contra de once fabricantes de armas, en la que esgrimió que realizan “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico de armas ilegal a México”, razón por la cual reclama una indemnización por daños.

Entre los fabricantes de armas se encuentran Smith & Wesson, Barret Firearms Manufacturing, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Ruger, Glock, entre otras.

En apoyo al anterior argumento se adujo que autoridades mexicanas pudieron identificar armas de algunos de esos fabricantes en por lo menos 17 mil homicidios en 2019. Las armas provenían del tráfico ilegal mediante el cual se armaron a grupos delictivos.

La demanda se presentó ante un juez federal de Boston, Massachusetts, quien argumentó que el Estado mexicano no identificó alguna norma en el derecho estadounidense que prohibiera promocionar las armas, por ejemplo, de Smith & Wesson, entonces no es ilegal, además agregó que tampoco es inmoral. Por otra parte, también adujo que México no tenía facultades para actuar en el proceso contra Colt.

En contra de esa decisión, México acudió ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, la cual decidió que sí se debería admitir la demanda en contra de algunas armerías, por no aplicar la inmunidad que proporciona la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), la cual defiende el comercio legal de armas y protege en contra del mal uso que se les dé a éstas.

Autoridades de estados como California, Texas, Nueva York, entre otros, presentaron escrito en calidad de Amicus Curiae, que respalda la posición de México en el sentido de que los fabricantes y distribuidores de armas proveen de éstas a organizaciones criminales

Entonces, jurídicamente se está reconociendo la personalidad jurídica a México para poder demandar a las armerías, pues se consideró que no tienen la inmunidad que les brinda la PLCAA, por lo que se seguirá el proceso, de ahí que se haya dado un paso hacia adelante para tener oportunidad de demostrar la conducta negligente e ilegal de las armerías.

