Desde su fundación en septiembre de 1939, el Partido Acción Nacional, ha atravesado por circunstancias retadoras, de las que si bien ha salido hasta ahora, airosamente adelante, ha dejado fracturas o incisiones de graves a menores.

Sin orden cronológico, relataré algunas de ellas. Unas vividas de manera personal, otras abrevadas en la basta literatura, acervo del PAN.

De antología podemos calificar el debate sostenido en el Consejo Nacional, siendo presidente del CEN, el bien recordado don Luis H Álvarez, para asumir la actitud ante los resultados de la elección presidencial celebradas el día 6 de julio de 1988.

De la mayoría de los que cursan mas de treinta años, recordarán, la “famosa caída del sistema” mientras se realizaba el cómputo de los votos se reportó un fallo en el sistema encargado de reportar el conteo de los sufragios a medida que se realizaban.

Antes del fallo, se suponía una ligera ventaja para el candidato del FDN Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por encima del candidato priísta Carlos Salinas de Gortari, y del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Clouthier. Al restaurarse el sistema, Salinas de Gortari se impuso como ganador con el 50.36% del voto válido, contra el 31.12% de Cárdenas y el 17.07% de Clouthier. (Wilkipedia)

Aún no existía el Instituto Federal Electoral (hoy llamado INE) por lo que la organización y dirección de las elecciones, estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, siendo el titular Manuel Bartlett Díaz, quien no ha encontrado el astringente que haga desaparecer el barro incrustado en su piel.

La disyuntiva, planteada al Consejo Nacional fue la oposición tradicional ante una elección más, teñida por las irregularidades, atracos y malimañas del partido hegemonico, o una actitude de colaboración limitada con el nuevo gobierno. Carlos Castillo Peraza, planteó la tesis de la legitimización en el ejercicio del poder, para lo que un grupo de panistas, (a los que les apodaron Los Búfalos, Rodolfo Elizondo pueda dar mayores detalles de ello) iniciaron las conversaciones para una transicción si no tersa, por lo menos no tan accidentada como se venía, lo que representaba una serie de reformas a la Constitución todas ellas con el proposito de garantizar un sustantivo avance para la instauración de la democracia en México. (Existe un gran ensayo titulado “El PAN vs. Salinas o el dilema del prisionero: reforma institucional y cooperación como estrategia política de Alicia Gómez López”, deletraendo cada paso de estas innovaciones acordadas)

El proximo día 5 de diciembre el PAN, dirá el si o el no, a la alianza con el PRI y el PRD para, según lo expresado, contener el fracaso de la 4T, ganando la mayoría en la Camara de diputados.