Desde el pizarrón

Lectura, elemento central en el mejoramiento académico





Los resultados sobre el desempeño académico en Durango muestran insuficiencias con respecto a la mayoría de las entidades federativas. Esta tendencia problemática se agudiza en instituciones educativas ubicadas en contextos indígenas y escuelas de organización multigrado, las cuales muestran las ponderaciones más bajas según las evaluaciones estandarizadas nacionales y locales. El problema anterior, obedece a factores sociales, culturales, económicos, pero también educativos. Partiendo del principio de equidad, es necesario dotar de una mayor cantidad de recursos a los alumnos que requieren de mayores estímulos, equipar a los centros escolares con mayores condiciones de vulnerabilidad de recursos tecnológicos para el aprendizaje, asegurando la conectividad con acceso de internet evitando los puntos ciegos (áreas sin conectividad), además de bibliotecas virtuales, videojuegos didácticos, multimedia de alto impacto, software de tercera dimensión y realidad aumentada. (Programa Educativo de Durango 2023-2028. p. 47)

La lectura, como elemento central para el mejoramiento académico escolar, desempeña un papel fundamental en el desarrollo intelectual, cognitivo y emocional de los estudiantes; el hábito por la lectura no sólo amplía la noción, sino que también fortalece habilidades lingüísticas, fomenta el pensamiento crítico y estimula la imaginación.

Para cualquier persona, el adentrarse en el descifrado del conocimiento impreso en materiales bibliográficos es opcional, sin embargo, imprescindible para continuar ampliando sus horizontes cognoscentes; pero en el contexto educativo, la lectura se convierte en una herramienta invaluable para adquirir y consolidar conocimientos en diversas disciplinas; al sumergirse en textos académicos, científicos o literarios, los educandos pueden profundizar su comprensión del mundo que les rodea; esa inmersión también facilita la adquisición de vocabulario y mejora la expresión oral y escrita, habilidades esenciales para el éxito en cualquier área académica.

Adicionalmente, la lectura contribuye al desarrollo del pensamiento sensato al exigir a los leyentes que analicen, evalúen y reflexionen sobre la información presentada en los textos; este proceso no sólo fortalece su capacidad de discernimiento, sino que también les permite formar opiniones informadas, participar de manera más activa en las discusiones académicas en el aula y en las conversaciones sociales fuera de la escuela.

En el contexto educativo, es preciso tener en cuenta que la práctica de la lectura debe ir más allá de la mera acumulación de información; también debe despertar la imaginación y la creatividad; los libros, ya sean de ficción o no ficción, deben ofrecer a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos la posibilidad de explorar mundos nuevos, entender perspectivas diferentes y desarrollar empatía hacia personajes y situaciones diversas; esta capacidad para ponerse en el lugar del otro es esencial para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, aspectos importantes tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana.

Como parte de los objetivos del Programa Educativo de Durango, en el sector educativo nos hemos propuesto fomentar el hábito de la lectura desde las edades más tempranas, porque se tiene la seguridad de que esta práctica tendrá beneficios a largo plazo; transportar no sólo a los alumnos, sino a todas las comunidades educativas hacia el disfrute por la lectura, habrá de conducir a una tendencia que mostrará un rendimiento académico más sólido, ya que las colectividades gestoras de conocimiento nuevo estarán mejor equipadas para abordar los desafíos educativos con confianza y autenticidad.

Ante este escenario es que se están impulsando, promoviendo y aprovechando todas las acciones y estrategias que tengan que ver con la práctica de la lectura; es por ello que el Sistema Educativo Estatal se ha sumado al programa Nacional de la Secretaría de Educación Pública "Fandangos por la Lectura", un programa que en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte fue respaldado por las esposas de los presidentes de México y Estados Unidos, las señoras Beatriz Gutiérrez Mueller y Jill Biden, respectivamente.

Las primicias de este Programa en nuestra entidad, que una de sus actividades principales es la práctica de la lectura en voz alta ante el público, fueron presentadas en la escuela anexa a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, el pasado 27 de enero del presente año, en un acto encabezado por la Mtra. Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública, por el Dr. Esteban Villegas Villarreal, Gobernador del Estado, su esposa, la Sra. Marisol Rosso, acompañados por Ragnhild Imerslund, Embajadora de Noruega, como invitada especial para celebrar la diversidad lingüística y el intenso intercambio cultural entre dos países de distinto continente, pero de un mismo mundo.

En el acontecimiento fue presentado y obsequiado el libro Letras sin fronteras, del que me permito transcribir un fragmento: “Un libro jamás dice lo mismo dos veces. En ocasiones, una frase que quedó revoloteando en el teatro secreto de tu mente apenas le generó un cosquilleo a alguien más, o viceversa. Un poema que a ti no te gustó, puede ser el poema más significativo de alguien más. De hecho, tú mismo cambias, y con ello, cambian tus perspectivas. Piensa en un libro que te gustó hace mucho tiempo y que, cuando lo volviste a leer, ya no te dijo las mismas cosas”.

En Durango, en breve, se estarán replicando no sólo las actividades, sino también la producción de materiales bibliográficos que permitan el “cambio de perspectivas” a nuestros educandos.