Desde el pizarrón

La formación continua





Como parte del establecimiento de las bases del Sistema Educativo Mexicano, surgió la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en 1867, en ella se sentó el precedente para que la educación fuera un Tema de Agenda Nacional debido a la trascendencia y los beneficios sociales que ésta supone; desde ahí se fundaba el proyecto nacional de República Restaurada en el que la educación pública adquiría la importancia de ser pública, obligatoria, laica y gratuita, así como promover la libertad de enseñanza, reconociendo a la educación como el “único medio para aliviar las necesidades del pueblo” que ya se venía gestando desde 1826, en el Plan de Instrucción Pública.

Uno de los intelectuales importantes para ese momento histórico de la educación en México, José Díaz Covarrubias, señalaba en 1875: “No hay enseñanza, no hay método, no hay programa en educación provechoso, si el maestro no lo comprende plenamente, lo aplica con criterio, adecuándolo a las aptitudes, a la inteligencia, al carácter de los alumnos. La escuela primaria es el profesor. Cada cualidad suya, bien sea de entendimiento, bien de carácter, tiene una influencia decisiva en el éxito de la enseñanza”.

Desde entonces, cada día en nuestro país se habla más de educación, compartiendo la visión de José Vasconcelos y la de muchos mexicanos que la hemos considerado como el medio para alcanzar el desarrollo de nuestra Nación y, por supuesto, en cada momento se ha considerado la importancia que tiene el que el docente comprenda plenamente las tendencias educativas nacionales e internacionales.

Para ello, el Sistema Educativo Mexicano ha implementado diversas estrategias de formación continua a lo largo de los años, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y la profesionalización de los docentes; estas estrategias han buscado actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de las maestras y maestros para enfrentar los retos de una sociedad en constante cambio. Menciono en la publicación de esta columna algunas de las más conocidas en el ambiente magisterial, que también han sido referente en el contexto social:

Cursos y Talleres Presenciales y Semi Presenciales; éstos han sido una de las principales estrategias de formación continua. Organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otros organismos educativos, han permitido a los docentes adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias con sus colegas; los temas han abarcado desde métodos pedagógicos innovadores hasta el uso de tecnologías en el aula, el más representativo de ellos ha sido el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, PRONAP.

Programas de Formación a Distancia; con el avance de la tecnología, los programas de formación a distancia se han vuelto cada vez más populares. Plataformas en línea como el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINDEP), el Programa de Actualización y Profesionalización Docente (PROFORDEMS) y las diversas formas que se adoptaron debido al distanciamiento social al que obligó la presencia del COVID 19, ofrecen cursos y diplomados que los maestros pueden tomar a su propio ritmo. Esto facilita el acceso a la formación continua, especialmente para aquellos que se encuentran en zonas rurales o de difícil acceso.

Actualización Curricular y Pedagógica; ésta es una estrategia fundamental en la formación continua; implica la revisión y adaptación constante de los planes y programas de estudio para que estén alineados con los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos. Además, se promueven nuevas metodologías de enseñanza que incentiven el pensamiento crítico y la creatividad en los alumnos.

Los Centros de Maestros; son espacios físicos dedicados a la formación continua del profesorado. En estos centros, los docentes pueden acceder a recursos didácticos, bibliotecas especializadas y participar en actividades formativas. Además, funcionan como espacios de encuentro y colaboración entre docentes de distintas escuelas y niveles educativos.

Las Redes de Colaboración Profesional, como las Comunidades de Aprendizaje entre Maestros (CAM), fomentan el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los docentes. A través de estas redes, los maestros pueden aprender unos de otros, recibir retroalimentación y construir colectivamente soluciones a los desafíos educativos.

Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La integración de las TIC en la formación continua ha abierto nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. Cursos en línea, webinars, y plataformas de aprendizaje virtual facilitan el acceso a una vasta cantidad de recursos educativos y permiten a los docentes mantenerse actualizados con las últimas tendencias educativas a nivel global.

Programas Internacionales y de Intercambio. La participación en programas internacionales y de intercambio también es una estrategia valiosa. A través de colaboraciones con instituciones educativas de otros países, los docentes mexicanos pueden conocer diferentes enfoques pedagógicos y traer nuevas ideas a sus contextos locales. Esto enriquece tanto su formación profesional como la calidad de la educación que imparten.

Las estrategias de formación continua en el sistema educativo mexicano son diversas y buscan adaptarse a las necesidades cambiantes de los docentes y del contexto educativo. La combinación de métodos tradicionales y modernos, así como el aprovechamiento de las tecnologías, permite a los maestros estar mejor preparados para ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes. La formación continua es, sin duda, un pilar fundamental para el desarrollo profesional de los docentes y la mejora del sistema educativo en México.