Durango y Rosamorada Nay. en conexión con N. Campobello

La cita fue en Rosamorada, Nayarit, en ocasión del CCXI aniversario fundacional de la ciudad, y sede del “Primer Encuentro de Cronistas e Historiadores del Pacífico Norte y Tierra Adentro de México” al evento acudimos una ventana de cronistas del estado de Durango, encabezados por el maestro Esbardo Carreño Díaz, presidente de la Asociación de Cronistas del Estado de Durango y el presidente de la Crónica de la Crónica Municipal de Durango Javier Guerrero Romero.

Un evento cálido de retroalimentación entre los cronistas de diversas entidades del país, donde presenté mi ponencia “Durango y Rosamorada, Nay. en conexión con Nellie Campobello”. El punto central de mi intervención fue reconocer la contribución cultural de un personaje oriundo de Rosamorada, Nay., de nombre Cesar Delgado, quien radica en el lugar; un hombre cuyas acciones culturales han trascendido las fronteras nayaritas hasta convertirlo en un ser humano consagrado al arte y la cultura de su pueblo. Tuve la fortuna de que me acompañara durante el desarrollo del tema siendo distinguido y ovacionado por los cronistas convocados del país.

En el 2009, hace justo 15 años, el maestro César Delgado Martínez, acudió a mi terruño en Villa Ocampo a la presentación del libro de su autoría titulado “Nellie Campobello, Crónica de un Secuestro”, referente al nebuloso caso de Nellie Campobello, que fue noticia nacional. Durante el evento el presidente municipal de Ocampo, Dgo., Luis Carlos Ramírez López, le entregó un reconocimiento a este reconocido literato nayarita radicado en aquel entonces en la ciudad de México. César Delgado es un reconocido gestor y periodista cultural, amante del rescate de las tradiciones y costumbres de su pueblo Rosamorada, Nayarit.

En el 2009, el maestro César Delgado participó en el marco de la Feria Nacional Durango realizada y dentro de ella, en la Feria Nacional del Libro, en la presentación del libro de mi autoría titulado: “Nellie Campobello, epistolario a su terruño”, después de la presentación de mi obra, se continuaron las actividades con una mesa redonda titulada “Continuidad y permanencia de Nellie Campobello” con la participación del maestro César Delgado, Patricia Aulestia, el periodista Juan Bautista y el que esto escribe.

César Delgado es una figura de la vida cultural de México a quien le abona un sinfín de publicaciones en su calidad de escritor y periodista cultural; en particular su obra conecta con Durango de manera extraordinaria a través de su libro “Nellie Campobello, Crónica de un secuestro”, texto que le dio luz y entendimiento a la comunidad cultural de México. No se puede concebir la biografía de Nellie Campobello, sin el entusiasmo de César Delgado, quien intervino a través de sus investigaciones de forma certera para la búsqueda y esclarecimiento del secuestro y muerte de la diva durangueña. Durango tiene una deuda permanente con uno de sus hijos predilectos de Rosamorada, Nayarit, y justo durante el “Primer encuentro de Cronistas e Historiadores del Pacífico Norte y Tierra Adentro”, se alinearon los astros del universo para reconocer el aporte e investigación que realizó César Delgado para tan relevante personaje de la vida cultural de México como Nellie Campobello. Acudimos a Rosamorada a ratificar el agradecimiento de los duranguenses por los aportes hechos a Durango y en particular para Villa Ocampo. César Delgado es un cronista nato que retrata con puntualidad a su tierra, aportando con sus luces y conocimientos a la historiografía local nayarita. Su pasión ha sido -es- durante su fecunda existencia un crítico de arte certero, y un acucioso pedagogo e investigador del folclor mexicano. Su obra se compone de más de una veintena de libros, como escritor e investigador fue reconocido en el 2005 en el ámbito de la danza en Nicaragua (2005). Colaborador destacado en diarios, revistas y en 24 libros colectivos en Alemania, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Japón, México, Nicaragua, y Venezuela; y, participado de encuentros, jornadas y congresos en México, Rumania, Cuba, Nicaragua, Italia, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.