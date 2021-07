El mundo según MAGL

¿Cómo nació el burlesque?





EL GRAN PREMIO DE MEXICO

No me refiero al evento automovilístico de la Fórmula 1 que se corre cada año en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, sino el premio que me saqué en la rifa que celebró el STAUJED, pues aunque no me saqué el auto, que era el primer premio, sí me saqué un paquete de carne de Los Corrales y no creo que fue poca cosa, cuando fui a recogerlo vi que empezaron a llenarse varias bolsas de excelentes cortes, en tal cantidad que sólo faltaron los cuernos para hacer un novillo, así que gracias a nuestro líder, maestro González Bringas, con mi respetuoso salud.

Además que el estar en esa negociación, me trajo el recuerdo de la gentil Marthita V. de Garza, su dueña, pues recuerdo gratamente que siendo director general del DIF Estatal, cuando llegaba el tiempo de la kermés del 20 de noviembre, la Unión Ganadera donaba tres canales de res y en forma gratuita en Los Corrales sacaban los cortes que abastecían algunos de los puestos que instalaban los clubes de servicio.





¿PERO HUBO CARNAVAL?

Quiero que sepan que escribir una reseña de los burlesques que está ahí en trámite de evitarse y de ahí entresaqué este comentario:

“Muy remotamente, allá por los años 40 se celebraba en Durango un modesto carnaval con participación de algunas instituciones educativas, quiebra de huevos rellenos de confeti en la Plaza de Armas y algunos eventos y actividades festivos, aunque realmente no existen testimonios de que nuestro carnaval haya tenido más relevancia que un festejo pueblerino muy casero”.

Pero no se fue liso, como a veces decimos, pues sin proponérselo dio origen a una tradición que durante muchos años dio de que hablar, el Burlesque Estudiantil Universitario que gracias al ingenio y creatividad de los juaristas, se convirtió, de la simpleza de un desfile de disfraces, en un espectáculo que ninguna universidad del país realizaba.





DESPENALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Ahora que el consumo de la hierba ya no es delito, será frecuente que en las entrevistas televisivas se produzcan mafufadas, como la teoría de pretendidas intenciones de la derecha internacional pronunciada por López Gatell, ¡que amenazan con un golpe! Los golpes de la derecha y también los de la izquierda, son los que dan a sus adversarios el “Canelo” Álvarez, el “Vaquero” Navarrete y Óscar Valdez.