El mundo según MAGL

Un candidato de unidad, Benítez





Así nos pareció a todos quienes asistimos al convivió del cumpleaños del doctor Luis Enrique Benítez Ojeda que contó entre sus invitados al gobernador Aispuro Torres, al delegado del PRI, Cavazos Lerma, a Ricardo Pacheco líder de la CTM, a muchos y muchas figuras de varios partidos, a varios presidentes municipales, funcionarios de las instituciones educativas, Martín Soriano, rector, y señor de la Lobos, al director de la FADER Rafael Mier, a Rocío Rebollo, licenciado Héctor Flores Ávalos, secretario general del Gobierno, licenciado Roberto Herrera funcionario del INE e infinidad de personas relevantes en Durango.

Y le diré que sus palabras de agradecimiento, se convirtieron en una arenga a la unidad de voluntades hacia la tarea de llevar a Durango y a sus habitantes a mejores niveles de vida, pues sólo así se cumplen las funciones de los representantes populares. Y créanme que la impresión de quienes lo vimos hablar es la que Luis Enrique está listo para la candidatura de los más altos cargos de nuestra entidad.

LA VOZ DE CHARRERIA

Ya no escucharemos más la voz y el estilo de don Cristóbal Hernández, narrando los lances de nuestros charros y nuestras escaramuzas y si bien su voz se apagó, su recuerdo es imborrable. Cómo no recordar la gracia de sus comentarios, como cuando fallaba alguna mangana uno de los participantes comentaba:

No cabe duda que la suerte acompaña a los hombres medianamente honrados.

O cuando con picardía inesperada refería: No sé porque la gente no quiere a las suegras, la mía me salió tan buena, que ya me ando buscando otra.

No me extrañaría y lo deseo que nuestro lienzo charro llevase el nombre de don Cristóbal Hernández

AL MAESTRO JESÚS VELÁZQUEZ

Una de las mayores virtudes de los bolígrafos, ya sea de tinta negra o azul, es cuando las utilizamos para elogiar a nuestros maestros y don Jesús Velásquez lo fue en la música y en la vida, así lo recordamos universalmente pues todo el mundo de lo queríamos y respetábamos, era un virtuoso violinista, maestro en mérito de la Escuela de Música de la UJED, de una brillante sencillez.

Me conmueve aún que haya aceptado participar conmigo en un Burlesque del recuerdo, en que yo simulaba tocar ante un público embelesado, cuando casi al finalizar, entró en escena don Jesús, tocando ante un micrófono que portaba un joven, entonces yo dejaba a un lado mi violín, mientras el público escuchaba al virtuoso maestro y amigo universitario.

¡HASTA LA PROXIMA!