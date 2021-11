El mundo MAGL

Revolución Francesa

Según las últimas investigaciones del corresponsal de Francia Monster Peugeot (pronunciarse peyote), quedó comprobado plenamente que la ronda infantil Ricitos de oro, fue en realidad un grito independentista previo a la Revolución Francesa y reproduzco una de sus estrofas: que dice el rey y la reina, que cuántos hijos tendré -para rematar- pues tenga los que yo tenga, que nada le importa el rey.

Y al parecer este cántico fue la rebelión del pueblo francés en respuesta la absurda frase de la reina María Antonieta cuando le comentaron que la gente no tenía pan para comer y riéndose respondió: no tienen pan, pues coman pasteles! De pleno perdió la cabeza la muy mamona, no ese día si no más tarde en la guillotina.

Los peligros de la aviación

Fueron sin duda los que sufrió don Santiago Nieto junto con su esposa. Como tiznados se les fue ocurriendo viajar a Guatemala en un vuelo privado para su boda, lo más sensato es que se aguantaran unos cinco años para viajar en el Tren Maya en segunda clase, y ya en Yucatán rentar un carrito de mulas con austeridad republicana, ahora así que salieron a Guatemala y llegaron a guatipior!

Todavía demuestra la felicidad el vicegobernadore de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, pues la desposada fue una de las magistradas que negaron el registro del candidato, por no reportar gastos de precampaña y es que no es buena la venganza, pero si una justa desquitanza (refrán de don Víctor Herrera)

Paviementando caminos

Haré primeramente alusión a la frase: todos los caminos llevan a Roma, con que se infiere que hay muchas formas de llegar a una meta altamente deseada, bueno en esta colaboración actualiza esa frase diciendo: todas las calles pavimentadas llevan a Bicentenario. Y es notorio que con la nueva maquinaria especializada, el gobierno municipal que encabeza don Jorge Salum del Palacio, está recuperando su buena imagen y lo único que como ciudadanos les pedimos es que estos trabajos se realicen de ser posible a doble turno. Pa luego es tarde!

Y es que dígame usted si no es verdad, que cuando transitamos por una calle, avenida o boulevard bien pavimentada, sentimos que nuestro carrito está en buenas condiciones y se le quita los sonajiento

Un zoológico universitario

Tal pareciera que al oír los motes o apodos que les ponían a los alumnos del Juárez hacían pensar en un zoológico, vea usted: Ratón Maturino, la Golondrina Cisneros, el Macaco Pérez Mejorado, el Gato González, la Chucha Oliveros.