El mundo según MAGL

Una escalera al éxtasis





Aunque tengo ya una buena temporada laborando en el museo del Aguacate de la UJED, nunca había subido a la planta alta porque le temo a las escaleras. El pasado viernes decidí subirlas y oh sorpresa, quedé extasiado por todos los tesoros históricos que contienen sus siete espaciosas salas de exposiciones permanentes

Nuestro museo regional tiene una rica historia a partir del 1984, en que el Supremo Tribunal de Justicia que ocupaba este edificio se cambió el nuevo local construido para tal fin, apareciendo aquí el ángel universitario, licenciado Rodríguez Solórzano, director entonces del museo de antropología, gestionando ante el licenciado José Hugo Chávez Martínez, rector en funciones y al gobernador Armando del Castillo Franco, la ubicación en ese edificio del museo citado y en 1985 se consuma la donación, de ese nuevo Museo regional de Durango-UJED, para iniciarse los trabajos para acondicionarlo con el apoyo de Miguel González Avelar, mi tocayo secretario de la SEP, el licenciado Jose Ramírez Gamero, gobernador y el doctor Jorge Ramírez Díaz, siendo así el licenciado Rodríguez Solórzano el primer director, así como fue el primer rector de la UJED.

Con el paso de los años, 35 de ellos, el museo requería de una rehabilitación y nuestro actual rector don Rubén Solís Ríos apoyó la gestión del doctor Germán Salazar, director del museo y el museo regresará pronto a sus funciones y se pondrá en acción con la inauguración de las áreas rehabilitadas y la exposición del retratística duranguense, así es que, jusristas estén pendiente de este evento.





UN MERECIDO RECONOCIMIENTO

Fue sin duda el que recibió la carismática cantante Lucero Hernández el pasado sábado 3 de octubre en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante el primer encuentro latinoamericano de cante flamenco, que organizó el grupo Cantera Flamenca con su director Alejandra Salazar, apoyada con el bailador y cantante José Bramasco

El nombre de nuestra carismática cantaora Lucero Hernández recibió un reconocimiento artístico por su trayectoria, impulso, el amor y el cante flamenco en México. Se realizó en el marco de un tablao flamenco con los mejores intérpretes de este género y se tuvo la presencia de artistas de España, Uruguay, Venezuela, Colombia, Cuba, Perú, Chile, Brasil, Argentina y el anfitrión México que recibieron además un curso virtual y presencial.

LEONARDO GAEL, MI CORRESPONSAL

Mi joven nieto y alumno de la UJED quién sube mis colaboraciones y me encanta recordar una de sus ocurrencias cuando estudiada en la Anexa.

Había un niño llamado Robertito, muy voluminoso y agresivo que tenía vocación innata de pegarle a los demás niños, comentándome:

-Fíjate Tito (o sea yo), a mi también me quería pegar, pero no me deje!

-Qué padre mi hijo, te peleaste con él?, (pergunté orgulloso).

-No Tito, corrí!!!