El Sol a Plomo

CAMBIO CLIMÁTICO

Según el Meteorológico Nacional, ya llegaron los Frentes Fríos a la Comarca Lagunera, pero estos no se sienten, debido a que los termómetros siguen altos, incluso la ola de calor se espera que continúe gran parte de la presente semana que inicia, por las madrugadas en los últimos días se ha tenido un ligero descenso en los termómetros, los cuales llegan a los 20 grados, sin embargo, inmediatamente que sale el sol, los valores comienzan a elevarse, llegando hasta los 38 grados y el pronóstico para esta semana es que pudieran llegar a los 40!!!, de ahí que durante el año en la laguna y seguramente en todo el mundo, ha sido atípico, incluso sigue la falta de lluvias, han sido algunas muy escasas, de ahí que sin duda esto es por causa del cambio climático y esto es ocasionado a través de los años por el propio hombre quien atenta contra la naturaleza con el supuesto de estar en la modernidad, sólo hay que señalar los ensayos nucleares que ocasionan desastres naturales, los garrafales errores que ocasionan derramamiento de petróleo, las grandes industrias que no controlan las emanaciones de gases, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y muchas otras acciones más que van en contra del medio ambiente, lo cual origina que la naturaleza se defienda y que lamentablemente estemos pasando por estas situaciones, aunque hay tiempo y esperemos que se haga consciencia, de lo contrario nos acabaremos en muy poco tiempo al mundo o al revés, el mundo nos acabará a nosotros.





BUENAS NUEVAS

Tras concluir su gira de trabajo por el vecino país del norte, el gobernador Esteban Villegas Villarreal estará a partir de este lunes en nuestro estado de Durango donde seguramente brindará los pormenores de su recorrido y los logros y beneficios que impactarán a nuestro estado, pero principalmente el sector empresarial es el que estará más al pendiente, pues son ellos quienes invierten y arriesgan sus dineros, pero lo cierto es que Esteban ya lo ha demostrado en anteriores giras de trabajo, pues no llega con las manos vacías y por el contrario, al anunciar alguna inversión ya se está concretando en alguna parte del Estado, ahora veremos que buenas nuevas traerá para toda la entidad y la región lagunera donde se gesta más la mano de obra.





LEVANTA LA MANO PARA LO LOCAL

Aun y cuando en los comités estatales de los diferentes partidos políticos, no han dicho nada sobre la próxima contienda electoral, ni mucho menos han sacado convocatoria alguna para los interesados en ser aspirantes a las candidaturas para las diputaciones locales, en este caso en Gómez Palacio están los distritos X, XI y XII, sin embargo, ya comienzan a levantar la mano para un espacio en lo local y se trata del regidor panista, Uvaldo Nájera Gandarilla quien está más que interesado en buscar una candidatura, a ver si su anticipación en estar en los reflectores, no le es contraproducente o tal vez le puede favorecer y avanzar primero en esta carrera política, en poco tiempo seguramente veremos si le favorece o no.





RUMORES SON RUMORES

Dicen los que saben de política que en el municipio de Lerdo quien anda de capa caída es la dos veces ex alcaldesa Rosario Castro Lozano, debido a que según los rumores la lerdense estaba “cocinando” el supuesto regreso del exgobernador José Aispuro Torres para una candidatura al próximo proceso electoral del 2024, ¿Senaduría o Diputación federal?, pues al parecer para una senaduría, sin embargo, esto ya no podrá ser, debido a que los que manejan la política en el Estado y tiene los conectes en la capital del país, al tener conocimiento de ello, ya se pusieron a trabajar para evitar dicha situación, es por ello que a la par, un grupo muy cercano a Rosario, está realizando reuniones “privadas” con integrantes de Movimiento Ciudadano, para tenerlo como el plan “B”, será?, pero los rumores siguen dando de qué hablar.