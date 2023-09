El Sol a Plomo

SE AGUDIZA

Mientras más pasa el tiempo, en vez de bajar la cifra de indocumentados que cruzan territorio mexicano para llegar a la frontera con el vecino país del norte y cruzar para buscar un empleo que les dé una mejor calidad de vida, lo cual no encontraron en sus países de origen, pues resulta que la migración de estas personas de países centro y sudafricanos, se agudiza y la crisis migratoria es cada vez más fuerte, pues incluso familias enteras se arriesgan a los peligros que se les presenta, pues tan sólo por citar un ejemplo, subir al tren e ir a la deriva, pero la pregunta es como dirían en el chapulin colorado, ¿Quién podrá detenerlos?.





REBASADO

No cabe duda que nuestro país de México ha quedado rebasado completamente por el éxodo de migrantes que atraviesan el territorio nacional, pues las autoridades mexicanas no cuentan con un plan estratégico para contener la migración de indocumentados que pasan por el país o más bien no saben cómo afrontar esta situación que dicho sea de paso no es privativa de México, ya que se ha presentado en otras partes del mundo, una de ellas en el viejo continente, pero para los mexicanos es importante que las autoridades implementen estrategias para contener apegado a los derechos humanos esta gran migración, que de no ser por el gran corazón caritativo de miles de familias mexicanas que apoyan desinteresadamente a estas personas con agua y alimentos, quién sabe que estaría pasando en nuestro país, de ahí la pregunta ¿y el gobierno federal, qué hace?.





BUSCARÁ LA REELECCIÓN

La que ya levantó la mano para reelegirse como senadora por el estado de Durango, es la actual senadora de Morena, Margarita Valdéz, aunque como todo buen político, señaló que esperará los tiempos para buscar la precandidatura y luego la candidatura, obviamente sin dejar de cobrar en el senado, aunque la polémica senadora que según dicen ha trabajado en el senado con declaraciones polémicas pues como presidenta de la Comisión de Salud del Senado, tuvo que ofreció disculpa a los padres de familia de niños con cáncer por unas declaraciones que causaron polémica durante su intervención en tribuna, así también hizo declaraciones desafortunadas, en el hecho de la caída del metro de la línea 12 en la ciudad de México, en la que dijo que “Hay gente perversa y en un descuido va gente y le mueve a la ballenas -de concreto- para que se caiga”, frase con la que se le recuerda en una rueda de prensa en Gómez Palacio, pero en fin, está en todo su derecho a buscar la reelección.





POR FIN CEDERÁ

Dicen los que saben de meteorología que para este próximo fin de semana, la ola de calor que se registra en la región lagunera y varios estados del norte de México, comenzará a ceder y con ello dará paso a un clima más benévolo, debido a que las temperaturas ya no llegarán a los 38 grados por las tardes, sino que estarán entre los 30 a 33 como máxima y por las mañanas se tendrán de 18 a 20 como mínimas, de ahí que habrá un respiro luego de la intensa ola de calor que ha venido azotando la región lagunera desde el mes de marzo, además otro dato aliciente es que la próxima semana ya se ven probabilidades de lluvias, que seguramente refrescará más, pero sobre todo que mitigará un poco la sequía por la que se atraviesa en gran parte del Estado de Durango.