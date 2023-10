El Sol a Plomo

SEMANA CRUCIAL PARA EL PJF

El martes 24 de octubre será el día “D”, ya que será en la Cámara de Senadores que se realice el análisis y votación de la propuesta de extinguir 13 de los 14 fideicomisos que representarían 15 mil millones de pesos, al Poder Judicial de la Federación y que en la Cámara de Diputados ya fue aprobado eliminarlos y se pasó al Senado, quien tendrá que votarlo el próximo martes y lo que definan, tendrán que regresarlo a los diputados, sin embargo, a nivel nacional siguen las protestas y manifestaciones de los más de 40 mil trabajadores de este poder quienes siguen manteniendo un paro de actividades y será este sábado en que se definan acciones, de ahí que será crucial para el PJF.





SIGUEN LAS MISMAS MAÑAS

Mientras que en “la mañanera” el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, siga pregonando que en la 4T no son iguales que los del pasado, pues hay otros datos, ya que en la realidad hay actores políticos de esta 4T que simplemente son peores, pues en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 35 quienes han pregonado a los cuatro vientos que son morenistas y apoyan a Claudia Sheinbaum, bueno primero apoyaron a Adán Augusto y al ver que los resultados de la encuesta no les favoreció, ahora se pronuncian a favor de Claudia, de ahí que un par de semanas atrás se tuvo la visita de esta “corcholata” a la vecina región de la laguna de Coahuila, dónde se conoció que desde la sección 35 del SNTE se estuvo hostigando a los secretarios delegacionales a acudir al evento que tuvo lugar en un estadio de béisbol, dicho por los mismo integrantes de esta sección, señalaron el hostigamiento y presión para ir, de lo contrario la amenaza era quitarles de su puesto, pues resulta que hubo reacciones en contra de los que por alguna causa no acudieron, sin embargo, Claudia tendrá otra visita ahora a la laguna de Durango, específicamente en Lerdo el próximo 26 de octubre, donde seguramente habrá los llamados “acarreados”, con refresco y lonche, que simplemente son viejas prácticas y mañas que tanto criticaron a sus antecesores, a quienes no bajaban de corruptos, lo bueno es que los de la 4T son “diferentes”.





SE VAN CUMPLIENDO LOS TIEMPOS

Aunque está el proceso electoral vigente y conforme pasa el tiempo, se van a ir definiendo a través de las convocatorias a los posibles aspirantes, pues hay que mencionar que para la Presidencia de la República ya se cuenta con al menos dos mujeres aspirantes, también los aspirantes para las ocho gubernaturas que estarán en juego en el país, luego seguirá el tema de las senadurías, en el que se renovarán los 128 escaños para un período de seis años, por lo que habrá muchos interesados en buscar un espacio, posteriormente se deberá sacar la convocatoria para los aspirantes a una de las 500 curules en la Cámara de Diputados que también se renovarán, pero estas tienen una duración de tres años, mientras que seguramente para el mes de diciembre iniciará el proceso para los que busquen una diputación local en el estado de Durango donde son 25 espacios para un período de tres años, los tiempos se van cumpliendo poco a poco, pero el caldero político se va intensificando.





POCOS SON LOS QUE SE HAN PRONUNCIADO

Aunque no se han llegado los tiempos para alzar la mano a una curul federal o local, son pocos los que han dicho, “Yo quiero”, pero seguramente y después del 15 de noviembre luego de que se aprobará el PEF 2024, los movimientos políticos comenzarán a intensificarse, por el momento, en el Estado de Durango, se mantiene en una calma que por debajo de la mesa ya empieza la gran movilización de actores políticos.