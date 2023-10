El Sol a Plomo

BUEN TRABAJO

Luego del temporal lluvioso que inició el pasado miércoles 04 y finalizó ocho días después, es decir, el miércoles 11, registrando 64 milímetros, poco más dl 25 por ciento de lo que cae durante todo el año, resulta que no tuvo afectaciones en los tres pasos a desnivel en Gómez Palacio, pero esto no es una casualidad, sino producto de la instrucción de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, de no descuidar los sistemas de drenaje y de rebombeo para extraer el agua pluvial acumulada, es un antes y un después, hoy en la actualidad se cuenta con infraestructura eficiente, así como una rápida actuación de las distintas dependencias para evitar mayores afectaciones en el municipio y eso se debe al buen trabajo que se está realizando en el municipio.





LAS LLUVIAS

Mientras que para algunos las lluvias causan afectaciones, para otros, estas son de beneficio, así la polémica que se sigue presentando, pero a fin de cuentas, la mayoría de la ciudadanía coincide en que el agua siempre será factor de vida, llegue tarde o temprano, traerá muchos más beneficios que perjuicios, pues con el agua, se puede sembrar y tener buenas cosechas, habrá pasto para el alimento del ganado de agostadero, se recargan los abrevaderos para el mismo ganado, pero vamos más allá, se recargan los mantos acuíferos, aumentan los niveles en las presas y esto da certidumbre para el futuro cercano, sobre todo por el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, en la cual se estarán beneficiando un millón 600 mil laguneros, de ahí que bienvenidas las lluvias en la región lagunera y en todo el Estado de Durango.





RIESGOS

En días pasados se reportó que en la empresa ubicada en el ejido el Lucero del municipio de Tlahualilo, “Sukarne”, se presentó una fuga de gas amoniaco, en el que sólo hubo personas intoxicadas y no pasó a mayores, pero no ha pasado ni una semana de esa primera fuga y ya se presentó otra, pues a primeras horas del miércoles 11 de octubre, el personal tuvo que salir de la nave industrial, pues representa un riesgo fuerte para los trabajadores, de ahí que Protección Civil del municipio en mención y del Estado, debe acudir para revisar las medidas necesarias en la empresa, pues incluso han señalado los mismos obreros que ni siquiera suena alguna alarma para alertar sobre este riego, pero por otro lado, se ha comentado que los jefes tienen amenazados al personal para que no den a conocer lo que sucede, de lo contrario se les dará de baja, ojalá alguna autoridad que tenga injerencia en el tema, tome cartas en el asunto.





AZUCAR SIGUE AUMENTANDO

Desde hace más de una semana en que el bulto de azúcar había tenido un aumento en el precio, pues en días pasados, se tuvo otro y obviamente esto viene a afectar a muchos productos, principalmente el pan de dulce que es uno de los que más se consume por las familias mexicanas, sobre todo en estas épocas del año en que las temperaturas comienzan a bajar, pero también hay otros productos que tendrán que ajustar su precio, tales como los pasteles, los refrescos, dulces, por mencionar algunos, lo cual vendrá a impactar negativamente en la economía de las familias, pues la inflación sigue alta y el cierre de año se vislumbra complicado para la economía familiar.